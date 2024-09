No todo es sexo en OnlyFans: Chamos se confiesan con NAD

"Gané 2000 dólares en las primeras 12 horas"

Onlyfans es una plataforma que da la oportunidad a sus usuarios, vender o comprar contenido que puede ser erótico o no, y las personas que emprenden en este sitio web, pueden obtener buenos ingresos a través de la venta de contenido. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 provocó que el contenido pornográfico creciera ampliamente.

Samantha Gómez, de 26 años de edad, es una joven de Caracas, quien vendió contenido en Onlyfans. En entrevista con NAD, comentó que antes trabajó en una agencia de viajes, pero, todo se paralizó debido a la pandemia, por lo que tuvo que buscar otra forma de ingresos económicos para sobrevivir y tener comida en su hogar.

“El día que abrí el Onlyfans y lo anuncié en mis redes, gané 2000 dólares en las primeras 12 horas”, afirmó Gómez. Ella aclaró que en la actualidad no trabaja en Onlyfans, pero que las ganancias obtenidas por la plataforma le permitió abrir dos negocios, comprar su auto y una casa para su familia. “Todo el dinero que logré reunir en ese tiempo, lo reinvertí para poder salir de la venta de contenido”, afirmó Gómez.

Gómez resaltó que, debido al conocimiento que adquirió trabajando en la plataforma, le permitió abrir una academia de asesorías para las chicas que deseen vender contenido en Onlyfans.

Sin embargo, no todo es color de rosas, ya que, según la joven caraqueña quien reside en Maracaibo desde hace varios años: "Onlyfans no es una plataforma para las personas que no estén seguras, ni tengan una buena autoestima", debido a diferentes situaciones que se presentan en el camino durante la estadía en la página, una de ellas los prejuicios sociales por la venta de contenido explicito. "La gente llama a los vendedores de OnlyFans, los prepagos del futuro", acotó.

Agregó: "No es un trabajo fácil. Es un trabajo que desgasta moralmente, físicamente. Es un trabajo que, espiritualmente, te roba muchísima energía”. Para Gómez, si no eres una persona segura de ti misma, este trabajo podría destruir a una persona emocionalmente.

También comentó que, aunque nadie llega al contacto real y físico con la persona que ofrece el contenido, considera que, igualmente, se está vendiendo el cuerpo. “Es un tema delicado, es para personas que sepan que lo que van a hacer va a traer consecuencias. Yo no lo recomiendo”, afirmó la joven emprendedora.

Estafas en OnlyFans

“La plataforma no te protege de estafas”, acotó. Gómez comentó que, en la actualidad, la plataforma de OnlyFans ha realizado algunas actualizaciones; una de esas es que los clientes pueden reversar los pagos: “Tú compras un video, lo ves y si no te gustó, tú tienes la posibilidad de regresarte el dinero a tu monedero digital”, afirmó ella.

No obstante, Gómez aclaró que la plataforma se queda con el 20 % de las ganancias, sólo por usar la plataforma.

“Si te encuentras en Venezuela y no tienes cuenta Zelle a tu nombre, el giro te lo hacen con un recargo de 20 %, que corresponde a la ganancia de la plataforma y otro 20 % por concepto de reconversión de dólares a bolívares", manifestó. Es decir, sólo obtendrás el 60 % de todo lo que haces. Por esa razón, para Gómez el OnlyFans no es tan rentable como antes.

Samantha explicó que hay muchas personas que tienen la falsa creencia de que OnlyFans es una plataforma que se utiliza exclusivamente para vender contenido erótico.

Sin embargo, ella comentó cómo OnlyFans, al no tener restricciones con el contenido que se sube, se prestó para volverse una plataforma mediática para el tema de venta de pornografía: “Pero Onlyfans no es una plataforma creada para el contenido adulto, sino creada para el contenido en general”, enfatizó.

"Inicialmente Onlyfans es para vender contenido, cualquier tipo de contenido. Sí nos vamos para Rusia, para España, se van a dar cuenta que hay gamers, hay chefs que venden sus recetas, hay profesores que dan clases de inglés, que utilizan la plataforma de Onlyfans para esto, porque para esto fue creado" Aclaró Gómez.

No obstante, a partir del primero de octubre del año 2021 OnlyFans compartió una lista de todo lo que no se puede compartir en su plataforma, en ella se prohiben las relaciones sexuales reales o simuladas, actos de masturbación real o simuladas, mostrar los genitales de forma explicita u ofensiva y cualquier material real o simulado que represente fluidos corporales durante el acto sexual".

Yeison Moreno, vendedor de contenidos en la plataforma

Otro joven llamado Yeison Moreno, de 22 años de edad, quien también vende contenido en OnlyFans, explicó cómo cada cliente tiene un gusto particular y que para obtener ingresos en la plataforma de OnlyFans, es necesario tener muchos seguidores: "La mayoría lo hacen, modelos, tiktokers, usuarios de Facebook, etc" indicó.

Para Moreno el morbo es importante en esta clase de trabajos: "Por ejemplo, hay personas tan morbosas que ven su foto de perfil y suelen imaginarse cómo serías gimiendo, te ofrecen 10, 20, 50 o 60$ por video corto", explicó.

Moreno también comentó que procura ofrecer a su público videos nuevos porque se ha ejercitado para tener un cuerpo más estético. Además de eso, también ayuda a otras personas, tanto hombres como mujeres a tomarse buenas fotografías para la venta de contenido en dicha plataforma.

“Hay clientes que me ofrecen 50$ por videos, pero con hombres. Es lo único incómodo porque no soy gay. La mayoría de mis clientes son gays”, declaró Yeison Moreno. Cabe destacar que el 90% del público que compra contenido en OnlyFans son hombres.

