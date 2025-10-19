Hogar Center abre sus puertas con la promesa de ofrecer “Calidad al Mejor Precio”

La ciudad recibe una nueva y robusta opción de compras con la inauguración de Hogar Center, una moderna tienda por departamentos diseñada para satisfacer una amplia gama de necesidades en un solo lugar. Ubicada estratégicamente en la Avenida Fuerzas Armadas, la tienda abre sus puertas al público con el firme compromiso de ofrecer una atención de primera.

Foto: Rossell Oberto

El nuevo establecimiento se posiciona como un centro de soluciones integrales para el hogar, el cuidado personal e indumentaria, concentrando en un mismo espacio un variado inventario de productos. Los clientes encontrarán una extensa selección de electrodomésticos de reconocidas marcas comerciales, junto a secciones dedicadas a cosméticos, ferretería, pinturas, alfombras, persianas, ropa y calzado, entre otros.

Foto: Rossell Oberto

Apuesta por el crecimiento económico y generación de empleo



La llegada de Hogar Center representa una clara apuesta por el crecimiento económico de la ciudad. La inversión no solo revitaliza el comercio en la zona norte de Maracaibo, sino que también tiene un impacto directo en la empleabilidad local.

Con gran entusiasmo, Hogar Center trae a la ciudad un concepto de tienda por departamentos que prioriza la calidad sin comprometer el bolsillo del cliente. Esta no es solo un punto de venta; es un motor de desarrollo que ha generado empleos directos e indirectos, lo que les compromete a seguir contribuyendo al progreso económico de la región.

Foto: Rossell Oberto

La tienda invita a todos los residentes a experimentar la comodidad de encontrar todo lo que necesitan bajo un mismo techo y comprobar por sí mismos la filosofía de la marca: Calidad al Mejor Precio.

Foto: Cortesía

Foto: Rossell Oberto

Foto: Rossell Oberto

Noticia al Día/Nota de prensa