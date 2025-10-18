Sábado 18 de octubre de 2025
De Interés

Sabores tradicionales del Zulia brillaron en el festival ‘Come en la UCAB’: Presentaron propuestas innovadoras con ingredientes propios de la región

La delegación del estado Zulia tuvo una participación destacada que encantó al público con sabores potentes, técnicas tradicionales

Por Candy Valbuena

Sabores tradicionales del Zulia brillaron en el festival ‘Come en la UCAB’: Presentaron propuestas innovadoras con ingredientes propios de la región
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) fue epicentro de uno de los encuentros gastronómicos más importantes del año: El festival “Come en la UCAB de la escuela de cocina laga gastronomía, que se llevó a cabo los días 15 y 16 de octubre.

Foto: Cortesía

La celebración reunió a cocineros, estudiantes, académicos y amantes de la cocina venezolana en torno a la riqueza culinaria del país.

En este contexto, la delegación del estado Zulia tuvo una participación destacada que encantó al público con sabores potentes, técnicas tradicionales y una muestra creativa de la cocina occidental venezolana.

Más de 200 personas degustaron su propuesta gastronómica, en un ambiente donde la identidad y la memoria gustativa fueron las verdaderas protagonistas.

Un menú zuliano con alma, historia y sazón

La propuesta del Zulia no pasó desapercibida. Los asistentes pudieron disfrutar de un menú cuidadosamente curado que mezcló ingredientes autóctonos, fusiones contemporáneas y un homenaje a la cocina de origen:

  • Totopo de Kapeshuna + crema Untable del mismo frijol guajiro.
  • Kapewará (biscotti de kapeshuna)
  • Alijuna Kapeshuna (brownie de kapeshuna)
  • Bolas de fuego – Esferas de plátano rellenas de camarones picantes
  • Cesta de topocho con ovejo estofado en cocción lenta
  • Arepita de topocho y chicharrón con queso de mano y suero
  • Cachapita/arepita de maíz tempranito
  • Pasteles de papa con queso
  • Táquenos maracuchos
  • Ñiapa untable . (Guanábana Amarilla de la guajira venezolana)

Igualmente se llevó la degustación de las Mieles que se producen en el estado Zulia gracias a la Asociación de Apicultores del estado Zulia (Azuapi), generando interés y mucha emoción por los visitantes.

Cada bocado llevó consigo una historia, una tradición, un recuerdo familiar.

El uso de productos como el kapeshuna (frijol de la guajira venezolana ), el topocho y el maíz criollo mostró no solo creatividad, sino también un profundo respeto por los ingredientes del territorio.

Una delegación que dejó huella

El Zulia estuvo representado por una delegación comprometida con resaltar la diversidad y riqueza de su herencia culinaria.

Las invitadas especiales fueron:

Katherine G. Bustamante
Maritza Vargas
Rina Navarro Montiel Jayaliyuü
Cristina Camilli

Además, el stand zuliano contó con la participación especial del chef Armando París, fundador de Bistroscopio, quien sumó su experiencia y visión gastronómica contemporánea al menú presentado.

Una experiencia que trascendió el plato

"Come en la UCAB" no fue solo una muestra gastronómica. Fue una plataforma para el intercambio cultural, el diálogo entre regiones y el rescate del patrimonio culinario venezolano, desde lo académico hasta lo sensorial.

La participación del Zulia no solo generó aplausos, sino también reflexiones sobre la importancia de preservar las tradiciones gastronómicas locales e innovar desde la raíz.

Foto: Cortesía
Foto: Cortesía

Lee también: Los chefs venezolanos que brillan en la gastronomía mundial 

Noticia al Día/Nota de prensa

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Sabores tradicionales del Zulia brillaron en el festival ‘Come en la UCAB’: Presentaron propuestas innovadoras con ingredientes propios de la región

Sabores tradicionales del Zulia brillaron en el festival ‘Come en la UCAB’: Presentaron propuestas innovadoras con ingredientes propios de la región

Asignan ‘Ingreso Contra la Guerra Económica’ con bono de ‘Fin de Año’ incluido a los jubilados por Patria

Asignan ‘Ingreso Contra la Guerra Económica’ con bono de ‘Fin de Año’ incluido a los jubilados por Patria

Águilas y Tiburones dividieron honores en Maracaibo

Águilas y Tiburones dividieron honores en Maracaibo

Los Dodgers barrieron para instalarse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial

Los Dodgers barrieron para instalarse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial

Eugenio Suárez se viste de héroe en triunfo de Marineros por Serie de Campeonato

Eugenio Suárez se viste de héroe en triunfo de Marineros por Serie de Campeonato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Alcaldía de Maracaibo acompañará canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles desde la Basílica

Alcaldía de Maracaibo acompañará canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles desde la Basílica

La Vinotinto vuelve a descender en el ranking Fifa

La Vinotinto vuelve a descender en el ranking Fifa

Gustavo Sarmiento necesita apoyo para costear su tratamiento contra el Cáncer

Gustavo Sarmiento necesita apoyo para costear su tratamiento contra el Cáncer

Piden ayuda para tratamiento del niño Joel David: Paciente con microcefalia, diagnosticado con un complicado cuadro de neumonía

Piden ayuda para tratamiento del niño Joel David: Paciente con microcefalia, diagnosticado con un complicado cuadro de neumonía

Shakira posó con cuernos y provocó reacciones en las redes sociales

Shakira posó con cuernos y provocó reacciones en las redes sociales

Glorias Deportivas Zulia y Estrellas Seguras disputarán la Copa G/B Erich Rafael Gómez Barreto

Glorias Deportivas Zulia y Estrellas Seguras disputarán la Copa G/B Erich Rafael Gómez Barreto

Andrés Giménez lidera triunfo de Azulejos que emparejan la Serie de Campeonato ante Marineros

Andrés Giménez lidera triunfo de Azulejos que emparejan la Serie de Campeonato ante Marineros

John Bolton se entregó a las autoridades tras su imputación por escándalo de los documentos clasificados

John Bolton se entregó a las autoridades tras su imputación por escándalo de los documentos clasificados

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

El venezolano come unos 300 gramos de plátano per cápita diario: Según estimaciones de gremio

El venezolano come unos 300 gramos de plátano per cápita diario: Según estimaciones de gremio

Falta un día para la canonización

Falta un día para la canonización

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Los Dodgers barrieron para instalarse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial

Los Dodgers barrieron para instalarse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial

Noticias Relacionadas

Deportes

Águilas y Tiburones dividieron honores en Maracaibo

Máximo Acosta fue el más destacado tras despachar Grand Slam decisivo
Al Dia

El majestuoso regreso del cóndor andino a Mérida tras cinco décadas

El último registro oficial de la majestuosa ave en esta zona databa de 1976.

De Interés

Movistell anuncia bajón de precios en sus productos

Esta decisión responde a la creciente demanda de dispositivos accesibles en el mercado y busca facilitar la adquisición de tecnología de calidad a un mayor número de consumidores
Al Dia

Centro de Arte Lía Bermúdez honra la Resistencia Indígena: inaugura la exposición "Esencias del Tiempo"

El evento se realizó en el marco del Día de la Resistencia Indígena, rindiendo un profundo homenaje a la valentía, la sabiduría y la inmutable identidad de los pueblos originarios de Venezuela.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025