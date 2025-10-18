Sabores tradicionales del Zulia brillaron en el festival ‘Come en la UCAB’: Presentaron propuestas innovadoras con ingredientes propios de la región

La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) fue epicentro de uno de los encuentros gastronómicos más importantes del año: El festival “Come en la UCAB de la escuela de cocina laga gastronomía, que se llevó a cabo los días 15 y 16 de octubre.

Foto: Cortesía

La celebración reunió a cocineros, estudiantes, académicos y amantes de la cocina venezolana en torno a la riqueza culinaria del país.

En este contexto, la delegación del estado Zulia tuvo una participación destacada que encantó al público con sabores potentes, técnicas tradicionales y una muestra creativa de la cocina occidental venezolana.

Más de 200 personas degustaron su propuesta gastronómica, en un ambiente donde la identidad y la memoria gustativa fueron las verdaderas protagonistas.



Un menú zuliano con alma, historia y sazón

La propuesta del Zulia no pasó desapercibida. Los asistentes pudieron disfrutar de un menú cuidadosamente curado que mezcló ingredientes autóctonos, fusiones contemporáneas y un homenaje a la cocina de origen:

Totopo de Kapeshuna + crema Untable del mismo frijol guajiro.

Kapewará (biscotti de kapeshuna)

Alijuna Kapeshuna (brownie de kapeshuna)

Bolas de fuego – Esferas de plátano rellenas de camarones picantes

Cesta de topocho con ovejo estofado en cocción lenta

Arepita de topocho y chicharrón con queso de mano y suero

Cachapita/arepita de maíz tempranito

Pasteles de papa con queso

Táquenos maracuchos

Ñiapa untable . (Guanábana Amarilla de la guajira venezolana)

Igualmente se llevó la degustación de las Mieles que se producen en el estado Zulia gracias a la Asociación de Apicultores del estado Zulia (Azuapi), generando interés y mucha emoción por los visitantes.

Cada bocado llevó consigo una historia, una tradición, un recuerdo familiar.

El uso de productos como el kapeshuna (frijol de la guajira venezolana ), el topocho y el maíz criollo mostró no solo creatividad, sino también un profundo respeto por los ingredientes del territorio.

Una delegación que dejó huella

El Zulia estuvo representado por una delegación comprometida con resaltar la diversidad y riqueza de su herencia culinaria.

Las invitadas especiales fueron:

Katherine G. Bustamante

Maritza Vargas

Rina Navarro Montiel Jayaliyuü

Cristina Camilli

Además, el stand zuliano contó con la participación especial del chef Armando París, fundador de Bistroscopio, quien sumó su experiencia y visión gastronómica contemporánea al menú presentado.

Una experiencia que trascendió el plato

"Come en la UCAB" no fue solo una muestra gastronómica. Fue una plataforma para el intercambio cultural, el diálogo entre regiones y el rescate del patrimonio culinario venezolano, desde lo académico hasta lo sensorial.

La participación del Zulia no solo generó aplausos, sino también reflexiones sobre la importancia de preservar las tradiciones gastronómicas locales e innovar desde la raíz.

Foto: Cortesía Foto: Cortesía

Noticia al Día/Nota de prensa