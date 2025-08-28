Avances tecnológicos en Venezuela: La incorporación de la IA en la cápsula endoscópica permite "mayor precisión diagnóstica"

El doctor, José Di Giorgio Franco, gastroenterólogo, asegura que la utilización de la cápsula endoscópica tiene bastantes años en el campo de la medicina y que en Venezuela se utiliza desde 2009-2010. Asimismo señaló que la principal indicación para la aplicación de este recurso son las patologías del intestino medio.

“La incorporación de la inteligencia artificial nos permite evaluar la cápsula endoscópica más rápido y con una mayor precisión diagnóstica”, dijo.

Además mencionó un avance adicional, que “existe un dispositivo que permite navegar como si fuera un juego de video dentro del tracto gastrointestinal, lo que podría optimizar el diagnóstico”, aunque no ha llegado al país.

En entrevista concedida al Circuito Éxitos concluyó que la combinación de IA y navegación avanzada ampliaría las capacidades diagnósticas y terapéuticas en gastroenterología.

Noticia al Día/Con información de UR