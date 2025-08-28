Jueves 28 de agosto de 2025
Al Dia

Avances tecnológicos en Venezuela: La incorporación de la IA en la cápsula endoscópica permite "mayor precisión diagnóstica"

Especialistas en el área de gastroenterología aplican la técnica desde hace poco más de 10 años y ahora se apoyan con el uso de la tecnología

Por Candy Valbuena

Avances tecnológicos en Venezuela: La incorporación de la IA en la cápsula endoscópica permite
Foto: Referencial
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El doctor, José Di Giorgio Franco, gastroenterólogo, asegura que la utilización de la cápsula endoscópica tiene bastantes años en el campo de la medicina y que en Venezuela se utiliza desde 2009-2010. Asimismo señaló que la principal indicación para la aplicación de este recurso son las patologías del intestino medio.

“La incorporación de la inteligencia artificial nos permite evaluar la cápsula endoscópica más rápido y con una mayor precisión diagnóstica”, dijo.

Además mencionó un avance adicional, que “existe un dispositivo que permite navegar como si fuera un juego de video dentro del tracto gastrointestinal, lo que podría optimizar el diagnóstico”, aunque no ha llegado al país.

En entrevista concedida al Circuito Éxitos concluyó que la combinación de IA y navegación avanzada ampliaría las capacidades diagnósticas y terapéuticas en gastroenterología.

Lee también: Autoridades chilenas investigan rara mutación genética tras muerte de cuatro niños venezolanos por aplicación anestesia local

Noticia al Día/Con información de UR

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La ‘Look Alike Cam’ transforma los recintos deportivos en escenarios de humor

La ‘Look Alike Cam’ transforma los recintos deportivos en escenarios de humor

Xuxo rinde homenaje a la salsa, su género favorito y promociona Deseándote

Xuxo rinde homenaje a la salsa, su género favorito y promociona Deseándote

La final de Champions para la nueva temporada cambia de horario

La final de Champions para la nueva temporada cambia de horario

Después de 40 años de ausencia en los escenarios, Gaiteros del Viejo Víctor

Después de 40 años de ausencia en los escenarios, Gaiteros del Viejo Víctor "Sigue el Parrandón" con una renovada alineación

Eugenio Suárez conecta su jonrón 42 y extiende su racha de poder con los Marineros

Eugenio Suárez conecta su jonrón 42 y extiende su racha de poder con los Marineros

Telasco Segovia marca golazo en clasificación del Inter de Miami a la final de la Copa de Campeones de Concacaf

Telasco Segovia marca golazo en clasificación del Inter de Miami a la final de la Copa de Campeones de Concacaf

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 28 de agosto de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 28 de agosto de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 28 de agosto

Titulares de la prensa nacional para este jueves 28 de agosto

Maduro denuncia presencia de submarino nuclear estadounidense como violación del Tratado de Tlatelolco

Maduro denuncia presencia de submarino nuclear estadounidense como violación del Tratado de Tlatelolco

"Él sigue muy activo": Esposa de Bruce Willis asegura que se comunican de manera diferente

Inicia sustitución de un kilómetro de tubería de agua potable en sector Capitán Chico de Maracaibo

Inicia sustitución de un kilómetro de tubería de agua potable en sector Capitán Chico de Maracaibo

Soda Stereo celebra 41 años de su álbum homonimo

Soda Stereo celebra 41 años de su álbum homonimo

Por 50 mil dólares planificó el secuestro de su amigo en Cabimas: El CICPC lo capturó junto a otros tres delincuentes

Por 50 mil dólares planificó el secuestro de su amigo en Cabimas: El CICPC lo capturó junto a otros tres delincuentes

La Federación Venezolana de Fútbol confirmó lesiones de Yangel Herrera y Jhonder Cádiz

La Federación Venezolana de Fútbol confirmó lesiones de Yangel Herrera y Jhonder Cádiz

Sorteo para la nueva temporada de Champions será este jueves

Sorteo para la nueva temporada de Champions será este jueves

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Conozca a la hija de Miss Venezuela 1990 que sigue los pasos de su madre 35 años después

Autoridades chilenas investigan rara mutación genética tras muerte de cuatro niños venezolanos por aplicación anestesia local

Autoridades chilenas investigan rara mutación genética tras muerte de cuatro niños venezolanos por aplicación anestesia local

“Mi corona fue una carga”: Alicia Machado revela su batalla con la salud mental y física

“Mi corona fue una carga”: Alicia Machado revela su batalla con la salud mental y física

Federación Médica Venezolana aplicará sanciones a galenos que promocionen sus servicios en redes sociales

Federación Médica Venezolana aplicará sanciones a galenos que promocionen sus servicios en redes sociales

Nicolás Maduro: Sociedad norteamericana es la de mayor consumo de drogas en el mundo

Nicolás Maduro: Sociedad norteamericana es la de mayor consumo de drogas en el mundo

Noticias Relacionadas

Al Dia

El Coro Renacer de Maracaibo celebra su primer aniversario con una Noche de Adoración

El concierto se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre a las 7 p. m. en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.
Al Dia

Un canto a Luis Homez: Se cumplen 35 años que se marchó

Estaba llamado a ser el próximo gobernador del Zulia.
Al Dia

Plan Cayapa de la Salud: Una revolución sanitaria comandada por el gobernador Luis Caldera

Esta iniciativa, promesa hecha por el gobernador Caldera en campaña electoral, ha logrado intervenir 31 centros sanitarios, marcando un hito en el compromiso por la salud pública.
Al Dia

Luis Aparicio Ortega: "El Grande" que forjó una dinastía en el beisbol venezolano

Se conmemoran 113 años del natalicio de Luis Aparicio Ortega, "El Grande"


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025