Depilación Láser: Una solución que va más allá de la eliminación del vello

La depilación láser ganó popularidad como una opción eficaz para eliminar el vello y mejorar la apariencia de la piel en áreas como las axilas. Con métodos moderno sigue liderando la preferencia de los más jóvenes.

Recientemente, el equipo de Noticia al Día visitó el Centro Comercial Gran Bazar, donde se encuentran las instalaciones de Laser Center. Allí, la especialista en depilación explicó las ventajas y desventajas de este tratamiento.

Ciela Villalobos, usuaria de depilación láser, no dudó en recomendarlo. "Desde que comencé con la depilación láser, noté cómo mis axilas han aclarado y mi piel mejoró visiblemente. Es un tratamiento que realmente vale la pena considerar”.

Su experiencia resalta cómo este método no solo elimina el vello, sino que también puede contribuir a un tono de piel uniforme para mejorar la apariencia.

Mientras que Franchely Sánchez expresó su temor hacia la depilación láser. "Me da miedo pensar en un procedimiento así. Prefiero quedarme con métodos tradicionales como la afeitadora". Su preferencia por lo conocido refleja la resistencia que sienten algunos ante nuevas tecnologías, a pesar de los beneficios que puedan ofrecer.

Wilman Medina, confesó no considerar la depilación láser como opción y comentó sobre su experiencia con métodos antiguos: Siempre he usado la afeitadora, pero nunca pensé en el láser. Quizás debería informarme más, ya que he escuchado que es más efectivo".

Su testimonio sugiere que, aunque algunos opten por lo tradicional, existe un interés emergente en explorar alternativas más modernas.

Doña Yolanda mencionó: "Nunca he pensado ni usado la depilación láser, pero en mi época usaba la afeitadora". Su opinión refleja la perspectiva de generaciones anteriores sobre la depilación.

La depilación láser se presenta como una opción valiosa no solo para eliminar el vello, sino también para mejorar la apariencia de la piel. A medida que las personas comparten sus experiencias, queda claro que este método ofrece beneficios que van más allá de la simple depilación, invitando a todos a considerar sus ventajas en su rutina de cuidado personal.

Noticia al Dia / Kelly Nava (pasante)

Video y fotos: Leila González