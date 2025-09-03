Miércoles 03 de septiembre de 2025
Detectan nueva especie de mosquito en Venezuela, potencial transmisor de malaria

La investigación sostiene que la deforestación por minería de oro en esta zona de Venezuela “causa cambios en diversidad de vectores de malaria en la región

Por María Briceño

Detectan nueva especie de mosquito en Venezuela, potencial transmisor de malaria
Un grupo de investigadores detectó una nueva especie de mosquito, que es un potencial transmisor de malaria al sur de Venezuela.

“Felices de compartir nuestro último trabajo, primera detección de una nueva especie de mosquito, potencial vectora de malaria”, el hallazgo lo hizo la bióloga venezolana María Eugenia Grillet.

Hasta ahora el mosquito, bajo el nombre científico “Nyssorhynchus rondoniensis”, había sido identificado erróneamente. “Lo preocupante es que se encontró infectada con Plasmodium falciparum, sugiriendo rol en transmisión de la malaria en esta zona”, advirtió la PhD en ecología y epidemiología.

La investigación sostiene que la deforestación por minería de oro en esta zona de Venezuela “causa cambios en diversidad de vectores de malaria en la región” y que los esfuerzos por eliminar esta enfermedad en América “enfrentan un desafío en la identificación precisa de mosquitos”.

El estudio alerta que la malaria endémica sigue siendo un importante problema de salud pública, que continúa afectando negativamente las vidas y los medios de vida de millones de habitantes en todo el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud de 2024.

“El número de casos anuales de malaria en Venezuela es alto con 135 mil en 2023, solo superado por Brasil 163.000 (Organización Mundial de la Salud, 2024), con campamentos y aldeas de minería de oro como epicentro venezolano, en el municipio de Sifontes, estado Bolívar, sur de Venezuela”, refiere el hallazgo.

Según el informe, se ha determinado que en el sur del país “los aumentos de temperatura directamente vinculados al calentamiento global intensifican la transmisión de malaria en las zonas mineras, exacerbando un escenario desafiante, remoto y complejo”.

La especie detectada se conocía hasta ahora solo de los estados de Acre y Rondônia en el oeste de Brasil. La nueva detección identificó este mosquito en varias siete comunidades del municipio de Sifontes, en el estado Bolívar.

Los casos están significativamente vinculados a la ocupación de las personas, sobre todo, en quienes se dedican a la minería, en comparación con ama de llaves, estudiante, operador de maquinaria u otro. Además, advierte que la población menor de 15 años tiene más casos diagnosticados en comparación con cualquier otro grupo de edad.

Noticia al Día/Información de Noticiero Digital

