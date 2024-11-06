Dos de cada diez hombres tienen cáncer de próstata en Venezuela

El cáncer de próstata, enfermedad que padecen millones de hombres en el mundo, afecta a dos de cada diez hombres en Venezuela, de acuerdo con estadísticas de la Seccional Metropolitana de la Sociedad Venezolana de Urología.

El doctor Briones Jackson, urólogo especialista en cirugía laparoscópica y robótica, hizo un llamado a la acción para prevenir y detectar a tiempo esta afección.

«Los hombres deben comenzar a hacerse exámenes a partir de los 45 años; sin embargo, si existe un historial familiar de cáncer de próstata, se recomienda iniciar los chequeos a partir de los 40 años», dijo en entrevista con el programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio.

Jackson señaló que están promocionando noviembre como el mes azul, para el cuidado de la salud masculina, por lo que realizarán jornadas de despistaje.

«El tacto rectal es el único órgano del cuerpo humano que podemos tocarlo de forma directa, haciendo un tacto, mientras se evalúa la próstata, forma, tamaño, consistencia, para de allí poder diagnosticar un tratamiento médico o quirúrgico», dijo.

La Sociedad Venezolana de Urología pretende que los hombres tengan el acceso de forma gratuita, por lo que se han apoyado con grupos farmacéuticos para la colaboración de los antígenos.

El especialista anunció que se realizarán jornadas para 5.000 hombres en Caracas.

«Estén atentos a todos los hospitales para la información de las fechas», dijo Jackson.

El proceso será por orden de llegada, se explicará a los pacientes sobre los tipos de cáncer y las enfermedades más frecuentes que pueden afectar al hombre, pasa a la toma del antígeno prostático, luego a un exámen físico con el interrogatorio y se diagnostica de una vez.

Noticia al Día / El Nacional