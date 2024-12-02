Águilas del Zulia anunció el regreso de Wilfredo Boscán

Águilas del Zulia anunció este lunes 2 de diciembre la adquisición del lanzador Wilfredo Boscán vía cambio con Leones del Caracas por Alvin Herrera.

El zuliano ha trabajado en la actual temporada 8.1 episodios con ocho ponches propinados, tres bases por bolas, 11 imparables en cinco juegos lanzados, uno de ellos en calidad de abridor.

Dicho esto, Boscán regresa al conjunto rapaz luego de haber formado parte desde la temporada 2011-12 hasta la campaña 2017-18.

A su vez, su récord en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional es de 27 victorias y 28 derrotas.

Noticia al Dia / Nido Aguilucho