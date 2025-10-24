Águilas intentará dividir ante Caribes en Puerto La Cruz

Águilas del Zulia enfrenta este viernes 24 de octubre a Caribes de Anzoátegui en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz por el segundo encuentro de la serie.

El conjunto rapaz quiere desquitarse de la paliza sufrida el pasado jueves 23, cuando fueron vapuleados por "La Tribu" con marcador de 4-19.

El equipo de Lipso Nava actualmente se ubica en el quinto puesto de la tabla con tres victorias y tres derrotas, mientras que Caribes cuenta con tres triunfos y cuatro reveses.

Este duelo (se transmitirá por Venevisión a las 7PM) es importante para ambos equipos, debido a que buscan consolidar su posición en la tabla de clasificación, a pesar de que la campaña es joven.

Noticia al Día