¡Al Mundial! Venezuela conquista el campeonato panamericano de beisbol sub-15

La selección venezolana de beisbol sub-15 se consagró campeona invicta del Campeonato Panamericano tras una contundente victoria de 13-3 sobre Colombia, en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. Este triunfo selló un récord perfecto de 5-0, con victorias previas ante Perú, Brasil y Ecuador.

Con esta hazaña, el equipo criollo no solo levantó el trofeo panamericano, sino que también aseguró su clasificación al Mundial Sub-15, que se celebrará en Italia en 2026. La actuación venezolana fue dominante en todas las fases del torneo, destacando por su ofensiva explosiva y un pitcheo sólido que mantuvo a raya a sus rivales.

Israel Carpio, Samuel Zivada, Enmanuel Pérez, Aaron García y Nicolás Quintero, fueron algunas de las figuras que destacaron para la selección criolla comandada Guillermo Quintero.