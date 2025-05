Alexander Arnold se marcha del Liverpool tras 20 años de historia

Imagen cortesia de: 90 Minutos

Trent Alexander-Arnold anunció su marcha del Liverpool Football Club al final de la presente temporada, a través de un video oficial que se publicó en sus redes sociales durante la mañana de este lunes 5 de mayo de 2025.



El jugador inglés dejará a los "Reds" tras 20 años de historia. Llegó al club de Liverpool cuando tenía seis años de edad; desde entonces, se mantuvo como jugador en las inferiores hasta que debutó oficialmente con el primer equipo durante el año 2016.



"Después de 20 años en el Liverpool Football Club, ha llegado el momento de confirmar que me iré al final de la temporada. Esta es fácilmente la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Sé que muchos de ustedes se han preguntado por qué, o se han sentido frustrados de que no haya hablado de esto todavía, pero siempre fue mi intención mantenerme totalmente centrado en los mejores intereses del equipo, que era conseguir el número 20″, afirmó el lateral inglés en la descripción de su video de despedida.



"Este club fue toda mi vida, todo mi mundo, durante 20 años. Desde la Academia hasta ahora, el apoyo y el cariño que he sentido de todos, dentro y fuera del club, me acompañarán siempre. Siempre estaré en deuda con todos ustedes. Pero nunca he conocido otra cosa, y esta decisión supone experimentar un nuevo reto, salir de mi zona de confort y exigirme tanto profesional como personalmente.



Lo he dado todo cada día que he estado en este club, y espero que sintáis se los he devuelto durante el tiempo que he estado aquí. Desde el fondo de mi corazón, doy las gracias a todo el mundo a mis entrenadores, a mis directivos, a mis compañeros de equipo, al personal y a nuestros increíbles seguidores por los últimos 20 años.



He tenido la suerte de vivir mis sueños aquí y nunca, nunca daré por sentados los momentos especiales que he tenido la fortuna de vivir con todos vosotros. Mi amor por este club nunca morirá", declaró Trent en la descripción del video de su despedida.









Alexander-Arnold finaliza su ciclo en la Premier League tras 351 partidos con el Liverpool, 23 goles y nueve títulos, entre los cuales figura ser bicampeón de la Premier League y la obtención de la UEFA Champions League en la temporada 2018-2019.

Noticia al Día / Edgar González (Pasante)