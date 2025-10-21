Ali Castillo fue nombrado el aguilucho de la primera semana de LVBP

El infielder zuliano Ali Castillo fue reconocido este lunes como el jugador más sobresaliente de la primera semana de acción en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

El capitán de las Águilas del Zulia participó en los cuatro encuentros disputados en Maracaibo, donde brilló con un sólido promedio ofensivo de .500 en 16 turnos al bate.

Durante esa actuación, conectó ocho imparables, impulsó tres carreras y recibió dos boletos, demostrando su habitual oportunismo y liderazgo en el terreno.

El cuadro aguilucho volverá a competir a partir de este martes, visitando al conjunto de Tigres de Aragua en el José Pérez Colmenares de Maracay, a partir de las 7.00 pm, marcando el quinto compromiso del calendario de la liga