Altuve se va para la calle y llega a los 23 vuelacercas

El camarero venezolano de los Astros de Houston, José Altuve, conectó este jueves el vuelacerca número 23 de la temporada en la victoria 4-3 de su equipo ante los Rockies de Colorado en el Dalkin Park de Texas.

El estacazo del criollo cayó entre jardines izquierdo y central, recorriendo 369 pies de distancia, y significando la primera carrera para los siderales. Tras finalizar el juego, el maracayero finalizó de 4-1 con impulsada y anotada.

En lo que va de campaña, Altuve acumula 136 imparables, 23 de ellos por la vía del jonrón, 72 anotadas, 65 impulsadas, nueve estafadas y .273 de average.