Lunes 18 de agosto de 2025
Deportes

Ancelotti dará descanso a Vinicius Jr en la última jornada de Eliminatorias

En la prelista de convocados sí figuran nombres como Neymar y los madridistas Rodrygo y Éder Militão

Por Christian Coronel

Ancelotti dará descanso a Vinicius Jr en la última jornada de Eliminatorias
El entrenador italiano de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, dará descanso a Vinicius Jr en la última fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El delantero del Real Madrid tiene un partido de sanción por acumular dos tarjetas amarillas, por lo que ya sabía que no podría jugar el próximo encuentro de Brasil, contra Chile en el Maracaná el próximo 4 de septiembre.

Sí podría haber sido convocado para la visita a Bolivia, en la última jornada de las eliminatorias, que se disputará el día 9 de septiembre en El Alto, pero Ancelotti decidió darle descanso.

En la prelista de convocados sí figuran nombres como Neymar y los madridistas Rodrygo y Éder Militão, ausentes en la primera convocatoria de Ancelotti, el pasado junio, por lesiones.

Ancelotti anunciará la lista de convocados el próximo 25 de agosto en una rueda de prensa en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en Río de Janeiro.

Brasil ya está clasificado al Mundial de 2026, mientras que Chile está eliminado y Bolivia ocupa el octavo puesto en la tabla, con 17 puntos, uno por debajo de Venezuela, que ocupa el puesto de la repesca.

Noticia al Día / EFE

