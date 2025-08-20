El aguilucho Andrés Chaparro destacó con el madero en su regreso a las Grandes Ligas durante el encuentro de Mets de Nueva York y Nacionales de Washington.

En su vuelta, Chaparro bateó de 2-2 con un doble y defendió la primera almohadilla del equipo de Miguel Cairo. Finalmente, los Mets de Nueva York de Carlos Mendoza se llevarían la victoria por marcador de 8-1.

Chaparro fue subido a las Grandes Ligas por los Nacionales de Washington, esta vez desde su filial de Triple-A en Rochester, lo que significó su segundo llamado a la MLB en esta campaña.

Cabe destacar que en las Ligas Menores Chaparro ha hecho un muy buen trabajo trabajo, con un promedio de bateo de .274, conectando 15 cuadrangulares e impulsando 48 carreras en 53 juegos. Asimismo, lideró a su equipo en porcentaje de slugging (.574) y OPS (.956) desde el 14 de mayo hasta el 17 de agosto.

Llegó a base en 21 de sus últimos 22 juegos y mantuvo una racha de 20 juegos consecutivos embasándose. Por su parte, durante este periodo, su promedio de bateo fue de .329.

A principios de año, Chaparro no logró formar parte del equipo en el Día Inaugural, y en su breve paso por la MLB entre el 10 y el 20 de junio, su rendimiento fue de 11-1 (.091). Con este nuevo ascenso, tendrá una nueva oportunidad de demostrar su potencial en el máximo nivel del béisbol.

Chappy está de regreso 🦅



Los Nationals subieron nuevamente al primera base Andrés Chaparro, desde su filial en AAA.



Andrés viene de batear para promedio de .274, con 15 cuadrangulares, en 53 compromisos.



En su regreso, Chaparro bateó de 2-2 con un doble y defendió la primera… pic.twitter.com/eeRQPhHrqI — Nido Aguilucho (@nido_aguilucho) August 20, 2025

Noticia al Día