El aguilucho Andrés Chaparro destacó con el madero en su regreso a las Grandes Ligas durante el encuentro de Mets de Nueva York y Nacionales de Washington.
En su vuelta, Chaparro bateó de 2-2 con un doble y defendió la primera almohadilla del equipo de Miguel Cairo. Finalmente, los Mets de Nueva York de Carlos Mendoza se llevarían la victoria por marcador de 8-1.
Chaparro fue subido a las Grandes Ligas por los Nacionales de Washington, esta vez desde su filial de Triple-A en Rochester, lo que significó su segundo llamado a la MLB en esta campaña.
Cabe destacar que en las Ligas Menores Chaparro ha hecho un muy buen trabajo trabajo, con un promedio de bateo de .274, conectando 15 cuadrangulares e impulsando 48 carreras en 53 juegos. Asimismo, lideró a su equipo en porcentaje de slugging (.574) y OPS (.956) desde el 14 de mayo hasta el 17 de agosto.
Llegó a base en 21 de sus últimos 22 juegos y mantuvo una racha de 20 juegos consecutivos embasándose. Por su parte, durante este periodo, su promedio de bateo fue de .329.
A principios de año, Chaparro no logró formar parte del equipo en el Día Inaugural, y en su breve paso por la MLB entre el 10 y el 20 de junio, su rendimiento fue de 11-1 (.091). Con este nuevo ascenso, tendrá una nueva oportunidad de demostrar su potencial en el máximo nivel del béisbol.
Noticia al Día