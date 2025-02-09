Viernes 22 de agosto de 2025
Anthony Davis comandó triunfo de Mavericks en su debut

Los Mavericks de Dallas triunfaron este sábado 116-105 ante los Rockets de Houston, encuentro que marcó el debut de Anthony…

Por Daniel García

Anthony Davis comandó triunfo de Mavericks en su debut
Los Mavericks de Dallas triunfaron este sábado 116-105 ante los Rockets de Houston, encuentro que marcó el debut de Anthony Davis, quien tuvo que abandonar el duelo tras una lesión.

Davis había anotado 26 puntos, 16 rebotes y siete asistencias, además de tres tapones, cuando tuvo que retirarse durante el tercer cuarto por una lesión en el tren inferior, lo que podría ser una recaída de su distensión abdominal.

Además de Davis, estuvo especialmente acertado para los Mavs Max Christie, el otro jugador que los Lakers enviaron a Dallas en la operación de Doncic, anotando 23 puntos tras salir desde el banquillo.

Para los Houston Rockets (32-20), que atraviesan una crisis con su sexta derrota seguida, Alperen Sengun anotó 30 puntos, Jalen Green 24 y Amen Thompson 20.

Noticia al Día / EFE

