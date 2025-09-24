Arráez conecta el octavo vuelacerca de temporada y recorta distancia por el título de bateo

El toletero criollo de los Padres de San Diego, Luis Arráez, conectó este martes su octavo jonrón de la temporada durante el triunfo 7-0 de su equipo ante los Cerveceros de Milwaukee, en el Petco Park de California.

El estacazo se produjo en la parte baja del segundo episodio, impulsando dos carreras para la causa californiana. La pelota recorrió todo el jardín derecho y se estrelló contra el poste amarillo del estadio.

La actuación del yaracuyano fue clave en la victoria de los frailes. Arráez se fue de 3-2, con dos anotadas y dos impulsadas, colocándose en el quinto puesto entre los mejores bateadores del viejo circuito, con un promedio de .288, en una reñida lucha por el título de bateo que, por ahora, lidera Trea Turner.