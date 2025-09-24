Miércoles 24 de septiembre de 2025
Deportes

Arráez conecta el octavo vuelacerca de temporada y recorta distancia por el título de bateo

El criollo fue figura ofensiva en el contundente triunfo de San Diego.

Por Daniel García

Arráez conecta el octavo vuelacerca de temporada y recorta distancia por el título de bateo
Foto: MLB
El toletero criollo de los Padres de San Diego, Luis Arráez, conectó este martes su octavo jonrón de la temporada durante el triunfo 7-0 de su equipo ante los Cerveceros de Milwaukee, en el Petco Park de California.

El estacazo se produjo en la parte baja del segundo episodio, impulsando dos carreras para la causa californiana. La pelota recorrió todo el jardín derecho y se estrelló contra el poste amarillo del estadio.

La actuación del yaracuyano fue clave en la victoria de los frailes. Arráez se fue de 3-2, con dos anotadas y dos impulsadas, colocándose en el quinto puesto entre los mejores bateadores del viejo circuito, con un promedio de .288, en una reñida lucha por el título de bateo que, por ahora, lidera Trea Turner.

