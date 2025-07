Arranca la acción de las Grandes Ligas este 27 de marzo

Este jueves 27 de marzo, inicia la acción de las Grandes Ligas con 14 encuentros a disputarse.

28 de los 30 equipos de las mayores jugarán en el Opening Day, a excepción de Rays de Tampa Bay y Rockies de Colorado, equipos que lo haran mañana.

Por su parte ,Dodgers de Los Ángeles y Cachorros de Chicago tuvieron su serie de apertura en Tokyo y son los únicos equipos que cuentan con dos juegos disputados en la presente zafra.

En el arranque de temporada, lamentablemente ocho venezolanos empezarán la en las listas de peloteros lesionados.

Entre los lastimados se encuentran Ronald Acuña Jr. (Bravos), Ángel Bastardo (Azulejos), Thairo Estrada (Rockies), Luis García (Astros), Francisco Álvarez (Mets), Andrés Chaparro (Nacionales), Brusdar Graterol (Dodgers) y Edgardo Henríquez (Dodgers).

Más de 60 peloteros criollos estarán en los rosters de diversos equipos de Grandes Ligas.

Liga Americana

Azulejos Andrés Giménez (2B), Anthony Santander (OF).En lista de lesionados: Ángel Bastardo (P).

Medias Rojas

Carlos Narváez (C), Wilyer Abreu (OF), en roster de 40. En duda hasta último momento: Abraham Toro (IF).

Orioles

Albert Suárez (P), Liván Soto (SS).

Yankees

Carlos Carrasco (P), Yoendrys Gómez (P), Oswaldo Cabrera (IF).En duda hasta último momento: Oswald Peraza (IF).

Guardianes Gabriel Arias (IF), Brayan Rocchio (SS).

Medias Blancas

Martín Pérez (P), Lenyn Sosa (SS).

Mellizos

Pablo López (P).

Reales

Ángel Zerpa (P), Freddy Fermín (C), Salvador Pérez (C-1B), Maikel García (3B).

Tigres

Gleyber Torres (2B).

Angelinos

Luis Rengifo (IF).

Astros

Luis Contreras (P), José Altuve (2B).En lista de lesionados: Luis García (P).

Atléticos

Jhonny Pereda (C).

Marineros

Eduard Bazardo (P).

Liga Nacional

Bravos

José Suárez (P), Orlando Arcia (SS).En lista de lesionados: Ronald Acuña Jr. (OF).

Filis

Carlos Hernández (P), José Alvarado (P), Jesús Luzardo (P), José Ruiz (P), Ranger Suárez (P), Rafael Marchán (C).

Marlins

Jesús Tinoco (P), Javier Sanoja (2B).

Mets

José Buttó (P), Luis Torrens (C), Luisángel Acuña (2B-SS) en roster de 40.En lista de lesionados: Francisco Álvarez (C).En duda hasta último momento: José Azócar (OF).

Nacionales

Eduardo Salazar (P), Keibert Ruiz (C).En lista de lesionados: Andrés Chaparro (1B-3B).

Cardenales

Willson Contreras (C-1B), Pedro Pagés (C).

Cerveceros

William Contreras (C), Jackson Chourio (OF).

Cascabeles

Eduardo Rodríguez (P), José Herrera (C), Gabriel Moreno (C), Eugenio Suárez (3B).

Dodgers

Miguel Rojas (SS).En lista de lesionados: Brusdar Graterol (P), Edgardo Henríquez (P).

Gigantes

Wilmer Flores (IF), Luis Matos (OF).

Padres

Robert Suárez (P), Elías Díaz (C), Luis Arráez (1B-2B).

Rockies

Germán Márquez (P), Antonio Senzatela (P), Ezequiel Tovar (SS).En lista de lesionados: Thairo Estrada (2B).