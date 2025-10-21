Arsenal goleó al Atlético de Madrid y continúa con su racha perfecta

Arsenal se impuso este martes por 4-0 al Atlético de Madrid en Londres, en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Este resultado mantiene a los ingleses en las primeras posiciones con un pleno de victorias.

Los goles fueron anotados por los brasileños Gabriel (57′) y Gabriel Martinelli (64′), además de un doblete del sueco Viktor Gyokeres (67′, 70′), lo que extiende la impresionante racha del Arsenal, que lidera la Premier League y aún no ha recibido ningún gol en la competición europea.

Con nueve puntos, el Arsenal ocupa provisionalmente la tercera posición, empatado con el PSG (1º) y el Inter (2º), consolidándose en el Top 8 que asegura el acceso directo a los octavos de final.

Por otro lado, el Atlético de Madrid, que ya había caído en su visita anterior a Inglaterra ante el Liverpool (3-2) el mes pasado, suma solo tres puntos y se encuentra en la 16ª posición, entre los equipos que deben disputar el repechaje para acceder a los octavos de final.

AN EMPHATIC CHAMPIONS LEAGUE WIN 🤩 pic.twitter.com/l1n5PCGEer — Arsenal (@Arsenal) October 21, 2025

