Aryna Sabalenka debutó con victoria en el Abierto de Australia

La número uno del mundo y bicampeona del Abierto de Australia, Aryna Sabalenka, derrotó a Sloane Stephens por 6-3 y 6-2 en la primera ronda en el Rod Laver Arena.

La bielorrusa de 26 años aspira a convertirse en la séptima jugadora en conseguir un tercer título individual femenino consecutivo del Abierto de Australia, y la primera desde Martina Hingis en 1999.

"Estoy muy feliz de estar de regreso. Me encanta este lugar y tenemos el estadio lleno, no podría soñar con más", dijo Sabalenka, quien superó un bamboleo en el primer set para llevarse la victoria.

"No siento que haya jugado lo mejor que pude, pero me alegro de haber logrado cerrar esto en sets seguidos. Definitivamente me siento como en casa".

Sabalenka ha ganado 28 de sus últimos 29 partidos en Slams en cancha dura desde principios de 2023, incluidos 15 partidos consecutivos en el Abierto de Australia. También ha ganado 17 sets al hilo en Melbourne Park y es la gran favorita al título femenino.

Aryna Sabalenka empezó el camino hacia el tricampeonato en Melbourne.



Noticia al Dia / BBC