Así finaliza la primera semana de acción en la LVBP

Finalizada la primera semana de acción en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), los ocho equipos continúan moviéndose en la tabla de clasificación, reflejando un arranque competitivo.

En la cima se mantienen los Tigres de Aragua, que cerraron la semana con balance positivo de 4 victorias y 1 derrota.

En el segundo lugar figuran los Leones del Caracas, con registro de 3-1, tras completar una serie exitosa en casa.

El tercer peldaño lo comparten tres conjuntos: Águilas del Zulia, Bravos de Margarita y Tiburones de La Guaira, todos con marca equilibrada de 2-2.

Más abajo, los Cardenales de Lara ocupan el cuarto lugar con récord de 2-3, mientras que Caribes de Anzoátegui y Navegantes del Magallanes cierran la clasificación con 1-3.