Así se jugarán los cuartos de final de la Copa del Rey

Este lunes 20 de enero, se celebró el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey, torneo que oficializó los enfrentamientos de la instancia donde se encuentran los mejores ocho clubes de España en la actualidad.

Para la vigente edición. Athletic Club de Bilbao no podrá defender el campeonato tras caer 5-2 en octavos ante el FC Barcelona, vigente campeón de la Supercopa de España.

Los cruces de cuartos de final quedaron distribuidos de la siguiente forma;

•Valencia CF vs. FC Barcelona

•CD Leganés vs. Real Madrid CF

•Atlético de Madrid vs. Getafe CF

•Real Sociedad vs. Osasuna

Los encuentros de esta instancia se disputarán los días 4, 5 y 6 de febrero, mientras que la semifinal se celebrará 26 de febrero y el 26 de abril se conocerá al campeón.

