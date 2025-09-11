Astros de Houston colocan a Luis García en la lista de lesionaddos

Los Astros de Houston colocaron al lanzador venezolano Luis García en la lista de lesionados de 15 días, por molestias en el codo derecho, un día después de que abandonara su apertura ante los Blue Jays de Toronto.

García hizo su segunda apertura tras estar fuera más de dos años mientras se recuperaba de una cirugía Tommy John. Realizó 27 lanzamientos, 14 de ellos strikes, antes de salir.

"Fue un golpe en el estómago", dijo el manager de los Astros, Joe Espada, después del juego. "Ha trabajado muy duro para volver. Sólo verlo llamarnos y señalar su codo, es duro".

Astros Place Luis Garcia On IL Due To Elbow Discomfort https://t.co/BdCKlankAA pic.twitter.com/eQZN1f5LEP — MLB Trade Rumors (@mlbtraderumors) September 10, 2025

