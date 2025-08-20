Barcelona acuerda jugar en Montjuic si el Camp Nou no está listo en septiembre

El FC Barcelona aseguró la continuidad de sus compromisos como local al firmar un acuerdo con Barcelona de Serveis Municipals (BSM), empresa vinculada al Ayuntamiento, que le permitirá utilizar el Estadio Olímpico Montjuic hasta febrero de 2025, en caso de que el Spotify Camp Nou no esté habilitado.

Según confirmó la entidad a la agencia EFE, el club se garantizó el uso de Montjuïc, donde ya jugó las últimas dos temporadas (2023-24 y 2024-25), para cumplir con las exigencias de la UEFA, que obliga a disputar todos los encuentros de una misma fase de la Liga de Campeones en un solo estadio.

El convenio cubre los cuatro partidos de la fase de grupos y una eventual eliminatoria si el equipo termina entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto.

El calendario marca que el primer partido en el renovado Camp Nou debería ser el 13 o 14 de septiembre frente al Valencia, por la cuarta jornada de LaLiga EA Sports. Sin embargo, esa fecha podría complicarse, ya que el 12 de septiembre el cantante Post Malone ofrecerá un concierto en Montjuïc, lo que afectaría el estado del césped.

Pese al respaldo del acuerdo, la directiva blaugrana confía en obtener pronto el certificado de final de obra, paso previo para que el Ayuntamiento emita la licencia de primera ocupación. Inicialmente, el estadio reabriría con una capacidad de 27,000 aficionados, ubicados en la tribuna y el gol sur.

‼️BREAKING: Barcelona have reached an agreement with the Municipality to use the Montjuïc stadium until February in case the Camp Nou construction continues to be delayed.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/u5ZAVKyB1i — Barça Universal (@BarcaUniversal) August 20, 2025

Noticia al Día / EFE