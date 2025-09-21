Barcelona goleó sin inconvenientes al Getafe

El FC Barcelona continúa su buen momento en LaLiga al sumar este domingo su tercera victoria consecutiva, tras imponerse por 3-0 al Getafe CF en el Estadio Johan Cruyff, en una actuación sólida liderada por Pedro González ‘Pedri’, quien manejó los tiempos del partido desde el mediocampo.

A pesar de la ausencia de su joven estrella Lamine Yamal, baja por molestias en el pubis, el conjunto azulgrana mostró solvencia ofensiva y equilibrio táctico. El primer tiempo fue dominado por el equipo catalán, que neutralizó al Getafe con presión alta y transiciones rápidas, logrando un doblete de Ferran Torres, quien se reencontró con el gol y fue clave en el frente de ataque.

En la segunda mitad, el técnico Hansi Flick mantuvo la intensidad del equipo y dio entrada a piernas frescas, lo que permitió a Dani Olmo cerrar el marcador con un tanto que sentenció el encuentro y confirmó el dominio azulgrana.

Con este resultado, el Barça se consolida en la parte alta de la tabla y mantiene el pulso en la lucha por el título, a la espera del regreso de figuras como Yamal, Alejandro Balde y Gavi, quienes continúan en proceso de recuperación.

El equipo mostró una versión compacta y efectiva, destacando el buen rendimiento de su segunda línea ofensiva y la capacidad de adaptación ante las ausencias. La próxima jornada será clave para medir el crecimiento del proyecto de Flick, que empieza a mostrar señales de solidez.