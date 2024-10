Barcelona hace oficial el fichaje del guardameta polaco Wojciech Szczesny

Este miércoles 2 de octubre, el FC Barcelona hizo oficial el fichaje por una temporada del guardameta polaco Wojciech Szczesny.

El guardameta, de 34 años, quien de principio no estaba seguro de aceptar la oferta del conjunto blaugrana dijo: «pero hablé con mi familia y mis amigos, y todos me dijeron que sería estúpido si no aceptaba «.

«Honestamente, estaba listo para jubilarme y feliz por las cosas que me estaban pasando. Pero este es un gran desafío para mí y me enfrento a él con mucha energía y mucho entusiasmo «, confirmó

Szczesny anunció el pasado verano, tras disputar la Eurocopa con Polonia y rescindir el año de contrato que le quedaba con el Juventus italiano, su retirada a los 34 años.

Pero la grave lesión del meta alemán del conjunto azulgrana, Marc-André ter Stegen, que estará un mínimo de ocho meses de baja tras ser intervenido de la rotura completa del tendón rotuliano de su rodilla derecha, le hizo replantearse la posibilidad de alargar su carrera al menos otro año.

En su decisión ha jugado «un papel importante» su compatriota y ahora compañero en el vestuario azulgrana Robert Lewandowski. «Él fue la persona que tuvo la idea y la primera que me llamó para intentar convencerme «, desveló.

Szczesny estuvo este martes en el Estadio Olímpico Lluís Companys presenciando la goleada del Barça ante el Young Boys (5-0) en la Liga de Campeones, y dijo haber quedado gratamente sorprendido «por la pasión» de la afición culé y por la «increíble» actuación del equipo.

«Siento mucho orgullo de formar parte de esta increíble familia, porque, aunque es una enorme institución y un gran club de fútbol, estos días me he sentido parte de esa familia, y eso es algo muy importante para mí», sentenció.

Noticia al Día / EFE

