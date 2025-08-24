Barcelona remontó a Levante y sumó su segundo triunfo en LaLiga

Barcelona derrotó 2-3 a Levante este domingo 23 de agosto en el estadio Ciutat de Valencia por la segunda jornada del LaLiga.

Los goles fueron obra de José Luis Morales x2, Iván Romero, Pedri, Ferran Torres y Unai Elgezabal (en contra) en un duelo donde los culés demostraron su jerarquía para otra remontada.

El equipo de Hansi Flick supo resolver un encuentro donde Levante defendió bien y luchó hasta donde pudo. El último gol llegó al minuto 91 (error del arquero). Cabe destacar que venía de vencer a Mallorca en la primera fecha del campeonato español.

Barcelona deberá visitar a Rayo Vallecano el próximo domingo 21 de agosto.

