Miércoles 22 de octubre de 2025
Deportes

Bayern Múnich no tuvo piedad ante Brujas en la Champions League

Luis Díaz celebró su primer gol en la Champions con la camiseta del Bayern

Por Christian Coronel

Bayern Múnich no tuvo piedad ante Brujas en la Champions League
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Bayern Múnich logró una victoria contundente de 4-0 contra el Brujas este miércoles en el Allianz Arena, un resultado crucial para mantenerse en la lucha por los primeros puestos en la Champions League.

Los goles del Bayern fueron anotados por el joven volante alemán Lennart Karl (5′), el delantero inglés Harry Kane (14′), Luis Díaz (34′) y el senegalés Nicolas Jackson (79′).

Karl, de solo 17 años, hizo historia al convertirse en el goleador más joven del Bayern y el más joven alemán en la historia de la Champions League.

Por su parte, Harry Kane ha tenido un inicio impresionante en su primera temporada con el club, alcanzando ya 20 goles en 12 partidos. Además, Luis Díaz celebró su primer gol en la Champions con la camiseta del Bayern.

Con esta victoria, el equipo bávaro se posiciona segundo en la fase de grupos, acumulando un total de nueve puntos en tres partidos, igualando en puntos con otros gigantes como PSG, Inter de Milán, Arsenal y Real Madrid.

El Brujas, había tenido una victoria notable en su partido anterior contra el Pafos chipriota (1-5), pero ahora se enfrentará a un desafío mayor el 4 de noviembre, cuando visiten el Parque de los Príncipes para medirse con el PSG.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Bayern Múnich no tuvo piedad ante Brujas en la Champions League

Bayern Múnich no tuvo piedad ante Brujas en la Champions League

Filven llega a Maracaibo del 23 al 25 de octubre en la Biblioteca Pública María Calcaño

Filven llega a Maracaibo del 23 al 25 de octubre en la Biblioteca Pública María Calcaño

Liverpool se recupera y golea al Frankfurt en la Champions League

Liverpool se recupera y golea al Frankfurt en la Champions League

Real Madrid vence a la Juventus y mantiene su puntaje perfecto en la Champions League

Real Madrid vence a la Juventus y mantiene su puntaje perfecto en la Champions League

Dani Latin Music: La voz que redefine la escena latina en EEUU

Dani Latin Music: La voz que redefine la escena latina en EEUU

El logo del trofeo Larry O’Brien regresará a la cancha para las Finales de la NBA

El logo del trofeo Larry O’Brien regresará a la cancha para las Finales de la NBA

Amor digital: Riesgos y precauciones para los Silver en aplicaciones de citas

Amor digital: Riesgos y precauciones para los Silver en aplicaciones de citas

Infantino visitó Bolivia y abre la puerta a un Mundial en el país

Infantino visitó Bolivia y abre la puerta a un Mundial en el país

Todo lo que tienes que saber sobre el colágeno

Todo lo que tienes que saber sobre el colágeno

Se Vende inmueble ubicado en Machiques

Se Vende inmueble ubicado en Machiques

William Contreras es finalista al Bate de Plata de la Liga Nacional

William Contreras es finalista al Bate de Plata de la Liga Nacional

Durante seis años violó a su hijastra en Maracaibo

Durante seis años violó a su hijastra en Maracaibo

Hallaron cadáver de sexagenario con su órgano reproductor mutilado en Aragua

Hallaron cadáver de sexagenario con su órgano reproductor mutilado en Aragua

Hansi Flick fue sancionado y se perderá el Clásico ante el Real Madrid

Hansi Flick fue sancionado y se perderá el Clásico ante el Real Madrid

Sigue en estado crítico la pediatra venezolana agredida en Chile

Sigue en estado crítico la pediatra venezolana agredida en Chile

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Mujer quemó con una cuchara caliente el rostro de su hijo de 4 años en Caracas

Mujer quemó con una cuchara caliente el rostro de su hijo de 4 años en Caracas

El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

Reportan el primer bombardeo de EEUU a una ‘narcolancha’ en el Pacífico

Reportan el primer bombardeo de EEUU a una ‘narcolancha’ en el Pacífico

La actriz Tatiana Capote se encuentra mejor tras sufrir un infarto: Informó su hija

La actriz Tatiana Capote se encuentra mejor tras sufrir un infarto: Informó su hija

Cavececo: Creadores de contenido deben pedir permiso para grabar en centros comerciales

Cavececo: Creadores de contenido deben pedir permiso para grabar en centros comerciales

Noticias Relacionadas

Zulia

Saint de Venezuela en portada: Guillermo Rivero y Ramón Vera protagonizan la edición N.º 176 de Entresocios

La entrevista destaca los retos, aprendizajes y proyecciones de sus fundadores, quienes han mantenido el enfoque en la automatización de procesos y el fortalecimiento de canales de distribución
Deportes

Real Madrid vence a la Juventus y mantiene su puntaje perfecto en la Champions League

Jude Bellingham fue el autor del único tanto del encuentro

Deportes

El logo del trofeo Larry O’Brien regresará a la cancha para las Finales de la NBA

Este será el primer regreso del logo del trofeo a la cancha desde 2009
Deportes

Infantino visitó Bolivia y abre la puerta a un Mundial en el país

El jefe de la Fifa estuvo presente en la inauguración del centro de alto rendimiento de la selección del altiplano


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025