Bayern Múnich no tuvo piedad ante Brujas en la Champions League

Bayern Múnich logró una victoria contundente de 4-0 contra el Brujas este miércoles en el Allianz Arena, un resultado crucial para mantenerse en la lucha por los primeros puestos en la Champions League.

Los goles del Bayern fueron anotados por el joven volante alemán Lennart Karl (5′), el delantero inglés Harry Kane (14′), Luis Díaz (34′) y el senegalés Nicolas Jackson (79′).

Karl, de solo 17 años, hizo historia al convertirse en el goleador más joven del Bayern y el más joven alemán en la historia de la Champions League.

Por su parte, Harry Kane ha tenido un inicio impresionante en su primera temporada con el club, alcanzando ya 20 goles en 12 partidos. Además, Luis Díaz celebró su primer gol en la Champions con la camiseta del Bayern.

Con esta victoria, el equipo bávaro se posiciona segundo en la fase de grupos, acumulando un total de nueve puntos en tres partidos, igualando en puntos con otros gigantes como PSG, Inter de Milán, Arsenal y Real Madrid.

El Brujas, había tenido una victoria notable en su partido anterior contra el Pafos chipriota (1-5), pero ahora se enfrentará a un desafío mayor el 4 de noviembre, cuando visiten el Parque de los Príncipes para medirse con el PSG.

𝟒 𝐠𝐨𝐚𝐥𝐬. 𝟑 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬. 🔥



Our 12th consecutive win! ✅ pic.twitter.com/Pel3S3J5y6 — FC Bayern (@FCBayernEN) October 22, 2025

Noticia al Día