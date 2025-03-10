Sábado 20 de septiembre de 2025
Circuito de Madrid pasa a llamarse Madring para 2026

El circuito acogerá el Gran Premio de España desde 2026 hasta 2035

Por Daniel García

El circuito de Madrid, donde se celebrará el Gran Premio de España de Fórmula 1 de 2026 a 2035, se llamará ‘MADRING’, «una denominación que va más allá de la pista y que es una invitación a disfrutar de una experiencia única en una ciudad y una región apasionante«.

Según informó la propia organización este lunes, se ha combinado Madrid con la palabra «ring» (anillo en inglés) al ser una manera de referirse a los trazados como el caso del GP de Hungría (Hungaroring) o el GP de Alemania (Hockenheimring) consiguiendo «una designación moderna y actual, alineada con el nuevo concepto de circuito espectáculo, al estilo de Abu Dhabi, Miami y Las Vegas».

«Generalmente, nos solemos referir a los circuitos de F1 por el nombre de la localidad donde están ubicados: Monza, Imola, Interlagos, Spa, Silverstone, pero pocas veces se utiliza correctamente su denominación. Por ello que se busque una identidad corta y directa, con referencia al lugar donde se celebra; fácil de recordar, y que no necesite traducción«, añade el comunicado.

La nueva pista, con sectores urbanos y otros que no lo serán, sujeta aún a la homologación de la FIA (Federación Internacional del Automóvil), tendrá una longitud de casi cinco kilómetros y medio (5.470 metros) y 20 curvas, y el tiempo estimado de vuelta, en calificación, será aproximadamente de un minuto y 32 segundos.

Hasta la fecha, Madrid había albergado en nueve ocasiones, como Gran Premio de España, una carrera del Mundial de Fórmula Uno, todas ellas en el circuito del Jarama: la primera en 1968, con triunfo del inglés Graham Hill; y la última en 1981, cuando se impuso el canadiense Gilles Villeneuve.

«La marca MADRING se distingue por su diseño moderno y distinguible alineado con el estilo de la F1. Las líneas curvas que conforman su identidad imitan las curvas de un circuito y aportan dinamismo y modernidad. El movimiento de las letras transmite la idea de carreras, emoción y velocidad. Los colores elegidos son principalmente el rojo, que es el color de la pasión, de la F1, de la Comunidad de Madrid, combinado con el amarillo, que hace un guiño a la bandera española«, completa el escrito.

EFE

