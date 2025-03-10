Circuito de Madrid pasa a llamarse Madring para 2026

El circuito de Madrid, donde se celebrará el Gran Premio de España de Fórmula 1 de 2026 a 2035, se llamará ‘MADRING’, «una denominación que va más allá de la pista y que es una invitación a disfrutar de una experiencia única en una ciudad y una región apasionante«.

Según informó la propia organización este lunes, se ha combinado Madrid con la palabra «ring» (anillo en inglés) al ser una manera de referirse a los trazados como el caso del GP de Hungría (Hungaroring) o el GP de Alemania (Hockenheimring) consiguiendo «una designación moderna y actual, alineada con el nuevo concepto de circuito espectáculo, al estilo de Abu Dhabi, Miami y Las Vegas».

«Generalmente, nos solemos referir a los circuitos de F1 por el nombre de la localidad donde están ubicados: Monza, Imola, Interlagos, Spa, Silverstone, pero pocas veces se utiliza correctamente su denominación. Por ello que se busque una identidad corta y directa, con referencia al lugar donde se celebra; fácil de recordar, y que no necesite traducción«, añade el comunicado.

La nueva pista, con sectores urbanos y otros que no lo serán, sujeta aún a la homologación de la FIA (Federación Internacional del Automóvil), tendrá una longitud de casi cinco kilómetros y medio (5.470 metros) y 20 curvas, y el tiempo estimado de vuelta, en calificación, será aproximadamente de un minuto y 32 segundos.

Hasta la fecha, Madrid había albergado en nueve ocasiones, como Gran Premio de España, una carrera del Mundial de Fórmula Uno, todas ellas en el circuito del Jarama: la primera en 1968, con triunfo del inglés Graham Hill; y la última en 1981, cuando se impuso el canadiense Gilles Villeneuve.

«La marca MADRING se distingue por su diseño moderno y distinguible alineado con el estilo de la F1. Las líneas curvas que conforman su identidad imitan las curvas de un circuito y aportan dinamismo y modernidad. El movimiento de las letras transmite la idea de carreras, emoción y velocidad. Los colores elegidos son principalmente el rojo, que es el color de la pasión, de la F1, de la Comunidad de Madrid, combinado con el amarillo, que hace un guiño a la bandera española«, completa el escrito.

