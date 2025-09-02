Comentarista uruguayo es cuestionado por comentario hacia Rómulo Otero

Durante la reciente transmisión del programa deportivo Convocados, el comentarista uruguayo Diego Muñoz fue objeto de críticas en redes sociales tras emitir un comentario considerado ofensivo hacia los migrantes venezolanos, en el marco de un análisis sobre el desempeño del futbolista criollo Rómulo Otero, quien milita en el club Nacional.

El hecho ocurrió mientras Muñoz debatía junto Gonzalo Delgado y Fernando Corchs. En tono de burla, el comunicador pidió al operador del programa «poner música de pelea» y luego expresó: «¿Vos estás marcando que Otero tendría que ir de repartidor de Pedidos Ya?», lo que generó incomodidad en el estudio y rechazo inmediato en redes sociales.

En el momento, Delgado respondió con firmeza: "No. Se te escapó una opinión detrás del prejuicio", negándose a validar el comentario. Ante la reacción, Muñoz intentó justificar su postura señalando que "hay un altísimo porcentaje de los delivery que son extranjeros", lo que fue nuevamente refutado por Delgado, quien destacó que «también hay migrantes venezolanos que son ingenieros o médicos».

Finalmente, Muñoz reconoció parcialmente el error y añadió que también existen migrantes que se desempeñan en otras profesiones, como el baloncesto.

El episodio ha generado múltiples reacciones en plataformas digitales, donde usuarios y organizaciones han cuestionado el uso de estereotipos y han reiterado la importancia de promover una narrativa respetuosa e inclusiva hacia la comunidad migrante.