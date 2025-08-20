Cristiano Ronaldo cumple 22 años con la selección de Portugal

Un día como hoy, 20 de agosto de 2003, un joven Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, con apenas 18 años, hizo su debut oficial con la selección absoluta de Portugal en un partido amistoso ante Kazajistán, disputado en el estadio do Algarve.

Entró al minuto 46 en sustitución de Luís Figo, marcando el inicio de una de las carreras internacionales más legendarias del fútbol. Desde entonces, Ronaldo se ha convertido en el máximo goleador histórico del fútbol de selecciones, el jugador con más partidos disputados en la historia del fútbol internacional masculino (221 encuentros) y el líder indiscutible de Portugal en títulos y clasificaciones.

Su debut no solo fue el primer paso de una trayectoria colosal, sino también el punto de inflexión para una selección que, antes de su llegada, nunca había ganado un título internacional. Con él, Portugal conquistó la Eurocopa 2016 y la UEFA Nations League 2019 y 2025, entre otros logros.

Actualmente, el legendario jugador, de 40 años, ostenta una colección de récords que lo consolidan como una leyenda del fútbol mundial: es el máximo anotador en la historia de la selección portuguesa, el goleador más prolífico en partidos internacionales masculinos, y el máximo artillero en la historia de la Eurocopa. Además, lidera la tabla de goles en eliminatorias mundialistas de la UEFA y se convirtió en el primer futbolista en marcar en cinco Copas del Mundo y cinco Eurocopas, un logro sin precedentes que refleja su longevidad, consistencia y capacidad de reinventarse en la élite del deporte