Cristiano Ronaldo sentencia: "Yo creo que soy el mejor jugador de la historia"

El astro portugués Cristiano Ronaldo sentenció en una entrevista una frase que ha dado de qué hablar: "Yo creo que soy el mejor jugador de la historia. Sinceramente, no vi a nadie mejor que yo".

A su vez, expresó: "Es mi opinión. Una cosa es un gusto, yo creo que soy yo. Hago todo en el fútbol: juego bien de cabeza, tiro bien las faltas, tiro bien de pie izquierdo, soy rápido, soy fuerte, salto. A algunos les gusta más Messi, Pelé o Maradona. Yo entiendo eso y lo respeto, pero decir que Cristiano Ronaldo no es completo, es mentira. Soy el más completo".

Por otra parte, habló sobre Lionel Messi: "Nunca he tenido una mala relación con Messi. Compartimos 15 años de premios, y siempre nos llevamos bien. Recuerdo que yo le traducía el inglés, y fue muy gracioso", explicó Ronaldo. Él defendía a su club y yo al mío, y a su selección y yo a la mía. Creo que nos retroalimentamos mutuamente. Había años en que quería jugar todo, y yo también. Fue una pelea sana".

Cristiano Ronaldo anotó doblete este lunes 3 de febrero y alcanzó los 923 goles en su carrera profesional. Cabe destacar que este 5 de febrero cumple 40 años de edad.

