Cuatro medallas de plata conquistó el ajedrez visual en los Juegos Paranacionales Oriente 2024

En la modalidad de ajedrez rápido y blitz resultó la cosecha regional en la competencia que se desarrolla en el Hotel Tibisay de Maturín.
Harlen Otero, José Colina, Luis Rodriguez, Valeria González y Luysmar Colmenares se llevaron la presea al segundo lugar por equipo en la modalidad rápido. En esa misma prueba Otero y Rodríguez se colgaron la plateada para los tableros 1 y 3, respectivamente.
En la modalidad blitz, Harlen Otero, se llevó la cuarta de plata de la jornada.
El ajedrez sigue en acción en la modalidad clásico individual y duplas.
Noticia al Día / Prensa IRDEZ