El bebé de las cotufas se robó el protagonismo en la MLB

Durante el reciente encuentro entre los Marineros de Seattle y los Atléticos de Oakland, un momento inesperado eclipsó la acción en el diamante, un niño en las gradas se convirtió en el protagonista de la transmisión al disfrutar con total entrega una bolsa de cotufas, o como se le conoce en Estados Unidos: Pop Corn.

La imagen del pequeño, ajeno al juego y concentrado en cada bocado, capturó la atención de las cámaras y provocó sonrisas entre los comentaristas y miles de espectadores. Mientras los equipos disputaban el encuentro, él vivía su propio espectáculo culinario, convirtiéndose en símbolo espontáneo de la alegría que solo el beisbol puede generar en familia.

Más allá del resultado, el recuerdo mejor vívido del juego para el pequeño fanático será ese instante espontáneo en el que, ajeno al marcador, disfrutó con total entrega cada bocado.