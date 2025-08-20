Eugenio Suárez conecta cuadrangular solitario para llegar a 39 en la campaña

El venezolano Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 39 de la campaña este miércoles 20 de agosto en la derrota de Marineros de Seattle 2-11 ante Filis de Filadelfia.

‘Geno’ lo hizo en la parte alta del séptimo episodio frente a los envíos del derecho de David Robertson para acercar a su equipo en la pizarra 2-3.

Además, llegó a 315 vuelacercas de por vida y a 97 carreras impulsadas en una temporada que ha sido extraordinaria para el criollo.

Los Marineros de Seattle son segundos de la División Oeste de la Liga Americana con récord de 68 triunfos y 60 reveses, a 1.5 juegos de Astros de Houston.

¡Anótenlo, ya son 39 BOLIBOMBAZOS en la temporada para Eugenio Suárez! 🍬 pic.twitter.com/9wsEf8NV6O — MLB Español (@mlbespanol) August 20, 2025

