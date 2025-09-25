Eugenio Suárez conectó su cuadrangular 48 y los Marineros amarran el banderín

El pelotero venezolano Eugenio Suárez conectó su cuadrangular número 48 este miércoles 24 de septiembre en la victoria de Marineros de Seattle 9-2 sobre Rockies de Colorado.

El jonrón ayudó a extender la ventaja de los Marineros en el marcador por 8-1. Por su parte, el batazo tuvo una velocidad de salida de 103.2 mph, con un ángulo de 34 grados y una distancia de 358 pies.

Seattle, con el triunfo, se coronó campeón de la división Oeste en la Liga Americana por primera vez desde 2001 y tienen récord de 89-69.

Asimismo, este equipo contó con cinco vuelacercas, entre ellos dos de Cal Raleigh, quien se convirtió en el primer receptor en llegar a 60 jonrones. También es el primer ambidiestro en conseguir esta cifra.

Home run No. 48 for Eugenio Suárez! pic.twitter.com/aCvU76aChA — MLB (@MLB) September 25, 2025

