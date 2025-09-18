Eugenio Suárez despacha el vuelacerca 46 de la campaña

El antesalista venezolano Eugenio Suárez continúa demostrando por qué es uno de los bates más temidos de las Grandes Ligas. Este miércoles, durante el enfrentamiento entre los Marineros de Seattle y los Reales de Kansas City en el Kauffman Stadium, Suárez despachó su cuadrangular número 46 de la temporada, consolidando aún más su posición como uno de los líderes jonroneros del circuito.

A pesar de la destacada actuación del criollo, los Marineros no lograron mantener la ventaja y cayeron 7-5 ante los Reales, poniendo fin a una racha de diez victorias consecutivas. Suárez fue una luz brillante en la ofensiva de Seattle, al irse de 4-4, con dos carreras impulsadas y tres anotadas, en una noche que reafirma su excelente momento ofensivo.

El batazo de cuatro esquinas, que salió disparado por el jardín izquierdo en la parte alta del sexto inning, fue el 322 de su carrera, permitiéndole superar a Ron Gant en la lista histórica de jonroneros de las Grandes Ligas y ubicarse en el puesto 134 de todos los tiempos.

