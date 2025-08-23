El venezolano Eugenio Suárez llegó a 40 cuadrangulares en la temporada este viernes 22 de agosto en el triunfo de Marineros de Seattle 3-2 ante Atléticos de Oakland.

‘Geno’ lo hizo (jonrón 316 en su carrera en Grandes Ligas) en la parte baja del quinto episodio frente a los envíos del lanzador derecho Luis Morales para igualar las acciones 1-1.

Se convierte en el primer latinoamericano en toda la MLB en llegar a 40 cuadrangulares esta temporada. También lidera a los jugadores latinos en carreras remolcadas con 98.

Su marca personal es de 49 (2019) y es además el mejor registro en la historia para un venezolano. Está a 10 estacazos de hacer historia y ser el primer criollo con 50 vuelacercas en una campaña.

Eugenio Suárez gets the @Mariners in the hit and run column on one big swing 💥 pic.twitter.com/NXIlYPFN9l — MLB (@MLB) August 23, 2025

