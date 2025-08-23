Venezuela cayó ante Canadá en el inicio de la AmeriCup

Canadá derrotó 88-54 a Venezuela este viernes 22 de agosto en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua por el grupo B de la Fiba AmeriCup 2025.

El conjunto norteamericano dominó en casi todas las estadísticas, limitando a Venezuela a un 31 por ciento de efectividad en tiros de campo, mientras que encestó el 55 por ciento de sus lanzamientos.

Kyshawn George, de 22 años y jugador de los Wizards de Washington en la NBA, lideró a Canadá con 18 puntos, encestando siete de 13 intentos, incluidos cuatro triples. Además, sumó tres rebotes, tres asistencias y cuatro robos en la victoria.

La diferencia de 34 puntos fue la mayor entre ambos equipos en la historia del AmeriCup. La anterior más amplia había sido de 29 tantos durante la AmeriCup de 1999 (CAN 84-55 VEN).

Canadá enfrentará a Panamá este sábado por el Grupo B, mientras que el combinado nacional se medirá con Puerto Rico.