Sábado 23 de agosto de 2025
Venezuela cayó ante Canadá en el inicio de la AmeriCup

El conjunto norteamericano dominó en casi todas las estadísticas, limitando a Venezuela a un 31 por ciento de efectividad en tiros de campo

Por Christian Coronel

Venezuela cayó ante Canadá en el inicio de la AmeriCup
Canadá derrotó 88-54 a Venezuela este viernes 22 de agosto en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua por el grupo B de la Fiba AmeriCup 2025.

El conjunto norteamericano dominó en casi todas las estadísticas, limitando a Venezuela a un 31 por ciento de efectividad en tiros de campo, mientras que encestó el 55 por ciento de sus lanzamientos.

Kyshawn George, de 22 años y jugador de los Wizards de Washington en la NBA, lideró a Canadá con 18 puntos, encestando siete de 13 intentos, incluidos cuatro triples. Además, sumó tres rebotes, tres asistencias y cuatro robos en la victoria.

La diferencia de 34 puntos fue la mayor entre ambos equipos en la historia del AmeriCup. La anterior más amplia había sido de 29 tantos durante la AmeriCup de 1999 (CAN 84-55 VEN).

Canadá enfrentará a Panamá este sábado por el Grupo B, mientras que el combinado nacional se medirá con Puerto Rico.

Chris Martin presentó a Gustavo Dudamel y a la Sinfónica Simón Bolívar en Londres

Gustavo Dudamel y la Sinfónica Simón Bolívar abrirán los conciertos de Coldplay hasta el 8 de septiembre

Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

Venezuela se encuentra en el noveno puesto del medallero con 40 medallas en total (11 de oro, 12 de plata y 17 de bronce)
La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

Su última victoria ante Canadá fue en 2018 durante las ventanas clasificatorias al Mundial de China 2019
Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

El mandatario lo confirmó durante una ceremonia en el Despacho Oval de la Casa Blanca con la Copa Mundial sobre el Escritorio Resolute


