Florida se convirtió en el campeón de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Florida derrotó 2-1 a Taiwán en ocho entradas para conquistar el título de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2024 en Williamsport.

Lathan Norton anotó la carrera con la que Lake Mary, Florida, se consagró campeón de la Serie Mundial de Williamsport. Este corrió a home desde segunda base en un tiro muy desviado de la inicial después de un toque de bola.

"Fue la mejor sensación que he tenido. Todavía no he tenido tiempo de asimilarlo todo, pero se siente como la cosa más increíble que he tenido” fueron las palabras de Lathan, quien tuvo fiebre de 38.8°C el sábado, pero pudo recuperarse.

Taiwán recibió dos bases por bolas consecutivas para comenzar el juego. Después de un toque que movió a los corredores y un elevado, Hu Yen-Chun conectó un batazo hacia la tercera base, que rebotó en James Feliciano. Chiu Wei-Che anotó fácilmente. Pero fue su única carrera.

Este significa el primer campeonato en nueve intentos para Florida, que también vino de atrás en la semifinal, donde venció 10-7 a Texas el día sábado, anotando cinco carreras en su último turno al bate.

Lee también: James Rodríguez regresa a España con Rayo Vallecano

¡FLORIDA ES EL CAMPEÓN DE LA SERIE MUNDIAL DE PEQUEÑAS LIGAS! pic.twitter.com/CHdk2Zgu2a — El Extrabase ⚾️ (@ElExtrabase) August 25, 2024

Noticia al Día