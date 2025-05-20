Gabriel Moreno explotó su segundo vuelacerca en triunfo de Cascabeles

Gabriel Moreno explotó este lunes su poder para contribuir en el triunfo 9-5 de los Cascabeles de Arizona ante los Dodgers de Los Ángeles.

El receptor criollo trajo dos para la causa reptil en la apertura del tercer episodio, donde la bola viajó a 411 pies entre jardines izquierdo y central, aumentando 7-0 la diferencia en favor de su equipo.

El vuelacerca del larense significó el segundo de la temporada, en una jornada en la que ligó de 4-1 con dos remolques y una anotada.

