Gleyber Torres pegó su jonrón 16 de temporada

El camarero criollo Gleyber Torres conectó este martes su jonrón número 16 de la temporada, en la derrota de los Tigres de Detroit 7-5 ante Guardianes de Cleveland en el Comerica Park.

En cuenta de 3-0, el venezolano Gleyber Torres no dudó en atacar una recta al centro del plato y la mandó a volar por el jardín izquierdo, conectando su jonrón número 16 de la campaña 2025. El batazo recorrió 402 pies y sirvió para igualar el marcador 1-1 en la parte baja del tercer episodio, en el duelo entre los Tigres de Detroit y los Guardianes de Cleveland.

Con esta conexión, Torres no solo reafirma su poder ofensivo, sino que se acerca a un hito personal: 995 hits de por vida en las Grandes Ligas, quedando a solo cinco de alcanzar la marca de los 1.000 imparables.