Miércoles 17 de septiembre de 2025
Deportes

Gleyber Torres pegó su jonrón 16 de temporada

El criollo está a cinco hits de alcanzar los 1.000 de por vida en la MLB

Por Daniel García

Gleyber Torres pegó su jonrón 16 de temporada
Foto: Agencias
El camarero criollo Gleyber Torres conectó este martes su jonrón número 16 de la temporada, en la derrota de los Tigres de Detroit 7-5 ante Guardianes de Cleveland en el Comerica Park.

En cuenta de 3-0, el venezolano Gleyber Torres no dudó en atacar una recta al centro del plato y la mandó a volar por el jardín izquierdo, conectando su jonrón número 16 de la campaña 2025. El batazo recorrió 402 pies y sirvió para igualar el marcador 1-1 en la parte baja del tercer episodio, en el duelo entre los Tigres de Detroit y los Guardianes de Cleveland.

Con esta conexión, Torres no solo reafirma su poder ofensivo, sino que se acerca a un hito personal: 995 hits de por vida en las Grandes Ligas, quedando a solo cinco de alcanzar la marca de los 1.000 imparables.

