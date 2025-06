Grizzlies continúa implacable tras vencer a los Nets

Los Grizzlies de Memphis sellarón un nuevo triunfo tras derrotar 135-119 a los Nets de Brooklyn. Con 20 puntos, seis rebotes y un cinco de nueve en triples en solo 26 minutos desde el banquillo, Aldama, que está firmando una fantástica campaña, volvió a ser una pieza clave en unos Grizzlies que se colocaron segundos del Oeste (18-8) tras diez triunfos en sus últimos 11 partidos.

Otros tres jugadores de Memphis superaron los 20 puntos: Ja Morant (28 puntos, siete rebotes y diez asistencias), Desmond Bane (21 puntos y ocho asistencias) y Jaren Jackson Jr. (20 puntos y siete rebotes). Los Grizzlies se lucieron con un 47,2 % en triples (17 de 36).

Los Nets que dirige Fernández, quienes han perdido cinco de sus últimos encuentros, tuvieron a ocho jugadores en dobles dígitos de anotación pero ninguno llegó a 20. El más productivo fue Dorian Finney-Smith con 19 puntos y un cinco de ocho en triples.

Hubo varios rifirrafes durante el encuentro y Fernández, en la rueda de prensa posterior, lamentó la actitud de un Morant que le dedicó palabras de pique durante el partido.

«Nunca hablaré con otros jugadores (del equipo rival) y no quiero que ellos me hablen a mí. Si quieren ser amables, obviamente es parte de este deporte. Pero si no, no quiero ninguna interacción. Creo que es irrespetuoso y no es parte de este deporte», aseguró.

EFE

Lee también: Timberolves extiende crisis de Lakers