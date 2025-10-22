Hansi Flick fue sancionado y se perderá el Clásico ante el Real Madrid

El entrenador alemán Hansi Flick, del FC Barcelona, no podrá dirigir al equipo desde el banquillo en el Clásico del próximo domingo contra el Real Madrid, debido a una sanción de un partido impuesta por el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Esta suspensión se debe a su expulsión durante el reciente partido contra el Girona. A pesar de los argumentos presentados por el Barcelona para anular la doble amonestación que recibió Flick por protestar, el Comité ha decidido desestimar dichas alegaciones.

La sanción se aplica conforme al artículo 120 del Código Disciplinario de la RFEF, además de las multas accesorias estipuladas en el artículo 52.

El club catalán argumentó que los hechos no se ajustaban a lo que se consignó en el acta, pero el Comité concluyó que no se presentó evidencia suficiente que contradijera la versión del árbitro sobre la conducta del entrenador.

Hansi Flick no dirigirá en El Clásico ante Real Madrid.



La RFEF desestimó el recurso presentado por Barcelona y mantuvo 1 partido de sanción para el entrenador alemán. pic.twitter.com/WOh5cFaW53 — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) October 22, 2025

