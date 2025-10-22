Miércoles 22 de octubre de 2025
Deportes

Hansi Flick fue sancionado y se perderá el Clásico ante el Real Madrid

Esta suspensión se debe a su expulsión durante el reciente partido contra el Girona

Por Christian Coronel

Hansi Flick fue sancionado y se perderá el Clásico ante el Real Madrid
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El entrenador alemán Hansi Flick, del FC Barcelona, no podrá dirigir al equipo desde el banquillo en el Clásico del próximo domingo contra el Real Madrid, debido a una sanción de un partido impuesta por el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Esta suspensión se debe a su expulsión durante el reciente partido contra el Girona. A pesar de los argumentos presentados por el Barcelona para anular la doble amonestación que recibió Flick por protestar, el Comité ha decidido desestimar dichas alegaciones.

La sanción se aplica conforme al artículo 120 del Código Disciplinario de la RFEF, además de las multas accesorias estipuladas en el artículo 52.

El club catalán argumentó que los hechos no se ajustaban a lo que se consignó en el acta, pero el Comité concluyó que no se presentó evidencia suficiente que contradijera la versión del árbitro sobre la conducta del entrenador.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Hansi Flick fue sancionado y se perderá el Clásico ante el Real Madrid

Hansi Flick fue sancionado y se perderá el Clásico ante el Real Madrid

Sigue en estado crítico la pediatra venezolana agredida en Chile

Sigue en estado crítico la pediatra venezolana agredida en Chile

Orluis Aular renovó con Movistar Team hasta 2028

Orluis Aular renovó con Movistar Team hasta 2028

Dos grandes ausentes en el bulevar de 5 e´ Julio: Joyería Cupello y Dorsay

Dos grandes ausentes en el bulevar de 5 e´ Julio: Joyería Cupello y Dorsay

Mujer quemó con una cuchara caliente el rostro de su hijo de 4 años en Caracas

Mujer quemó con una cuchara caliente el rostro de su hijo de 4 años en Caracas

Reabrió al público con restricciones el museo del Louvre

Reabrió al público con restricciones el museo del Louvre

Los Warriors empañaron la actuación de Doncic con los Lakers en el arranque de temporada

Los Warriors empañaron la actuación de Doncic con los Lakers en el arranque de temporada

Informante, logística y transporte: Los tres capturados de la banda

Informante, logística y transporte: Los tres capturados de la banda "El Virolo" en JEL

El Barcelona acata la cancelación del partido ante Villarreal en Miami

El Barcelona acata la cancelación del partido ante Villarreal en Miami

Pasarela 360 consolidó su propuesta de alta costura y diversidad en Maracaibo

Pasarela 360 consolidó su propuesta de alta costura y diversidad en Maracaibo

Fuerte sismo de magnitud 6.1 sacude Costa Rica

Fuerte sismo de magnitud 6.1 sacude Costa Rica

Real Madrid y Juventus engalanan el cierre de la tercera jornada de Champions

Real Madrid y Juventus engalanan el cierre de la tercera jornada de Champions

Murió Paulina Tamayo, ‘la Grande del Ecuador’

Murió Paulina Tamayo, ‘la Grande del Ecuador’

Thunder comienza su defensa de título remontando ante los Rockets

Thunder comienza su defensa de título remontando ante los Rockets

Bravos desatan su poder ofensivo y aplastan a Caribes en Puerto La Cruz

Bravos desatan su poder ofensivo y aplastan a Caribes en Puerto La Cruz

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Cavececo: Creadores de contenido deben pedir permiso para grabar en centros comerciales

Cavececo: Creadores de contenido deben pedir permiso para grabar en centros comerciales

Faltan 3 días para la Bajada de La Chinita

Faltan 3 días para la Bajada de La Chinita

El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

El Imau sorprendió a trabajadores de una empresa arrojando desechos grasos a las calles: Hace llamado a la conciencia ciudadana

La actriz Tatiana Capote se encuentra mejor tras sufrir un infarto: Informó su hija

La actriz Tatiana Capote se encuentra mejor tras sufrir un infarto: Informó su hija

Inameh prevé lluvias con descargas eléctricas en el Zulia y otros estados del país este miércoles 22-Oct

Inameh prevé lluvias con descargas eléctricas en el Zulia y otros estados del país este miércoles 22-Oct

Noticias Relacionadas

Al Dia

Azulejos y Dodgers inician este 24 de octubre la Serie Mundial 2025

El mejor de cuatro encuentros será el nuevo monarca de la temporada 2025 de MLB
Al Dia

Azulejos y Dodgers inician este 24 de octubre la Serie Mundial 2025

El mejor de cuatro encuentros será el nuevo monarca de la temporada 2025 de MLB
Al Dia

Omar Vizquel revive su magia defensiva a sus 58 años

El exgrandeliga se divirtió jugando a la "pared" en los entrenamientos de su equipo en Nicaragua
Al Dia

Águilas anunció su roster para la segunda semana de competencia en la LVBP

El roster presenta dos novedades para afrontar seis juegos fuera de casa

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025