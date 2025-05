Inter y Barcelona se disputan el pase a la Final de la Champions League este martes 6-May

Este martes 6 de mayo, el Inter de Milán y el FC Barcelona, disputan la vuelta de las semifinales de la UEFA Champiosn League, un duelo importante para ambos clubes, pero además, será un enfrentamiento histórico en esta rivalidad.

Durante los últimos años, "Azulgranas" y "Nerazzurri" se han visto la cara con frecuencia en competencia europea y este duelo le dará a uno de los dos el boleto a la final.

Luego de un vibrante choque de ida, el pasado miércoles, ambos equipos definirán en San Siro, el primer finalista de la temporada 2024-2025 de la Champions.

El juego de este 6 de mayo será el 18.º gran enfrentamiento europeo entre Inter y Barcelona, siendo la tercera rivalidad más frecuente en la historia, solo superada por Bayern Munich vs Real Madrid (28), Juventus vs Real Madrid (21) e Inter vs Real Madrid (19).

El partido de ida fue empate a tres goles en Montjuïc y sin duda que esta tarde en San Siro será un duelo a muerte.

Historial en Champions

En la UEFA Champions League, las estadísticas favorecen a los catalanes, que ganaron en seis oportunidades, con cinco empates y solo dos victorias para el equipo de la Serie A. Sin embargo, en fase de eliminación directa la balanza se inclina para el lado del Inter, que dejó en el camino al Barça de Josep Guardiola en la semifinal de 2010, tras ganar 3-1 en Milán y una derrota de 1-0 en la "Ciudad Condal".

Noticia al Día con información de Meridiano