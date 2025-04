Jamie Vardy se marcha del Leicester City a final de temporada

Imagen cortesia de: LCFC.com

El Leicester City publicó este jueves 24 de abril de 2025 un video oficial a través de sus redes sociales, donde su leyenda, Jamie Vardy, anunció su marcha del club inglés al final de esta temporada, tras 13 años de carrera y un reciente descenso a segunda división.

Desde lo más bajo hasta la gloria

El futbol descubrío tarde a Vardy. Después de que el Sheffield Wednesday lo liberó a los 16 años, jugó en varios clubes de la Non-League (fútbol amateur), como el Stocksbridge, Halifax Town y Fleetwood Town, mientras trabajaba en una fábrica de férulas médicas. Hasta que el Leicester City fichó al delantero inglés en el año 2012 por un millón de libras al Fleetwood Town.

Imagen cortesia de: LCFC.com

En sus primeros años con los “Foxes”, disputó dos temporadas en la segunda división inglesa, hasta alcanzar el ascenso a la Premier League en la temporada 2013-2014, donde fue campeón y terminó como el máximo goleador del equipo con 16 goles. En su primera campaña en la élite del futbol ingles, anotó cinco goles clave para asegurar la permanencia del club en la temporada 2014-2015.

Imagen cortesia de: LCFC.com

Bajo la direccion de Claudio Ranieri, Vardy vivió una temporada histórica en 2015-2016, donde el Leicester City salió campeón de su primera Premier League, con Jamie Vardy como el máximo anotador del club con 24 tantos en 36 partidos. Agregado a ello, Jamie Vardy rompió el récord de Ruud Van Nistelrooy al marcar en 11 partidos consecutivos, lo que le valió el premio a “Mejor Jugador del Año” de la Premier League.

Imagen cortesia de: LCFC.com

Además de conseguir la Premier League, también obtuvo otros títulos en su palmarés, entre los cuales ganó: una FA Cup y una Community Shield (Supercopa Inglesa) en el año 2021, y dos Ligas de Segunda División en las temporadas 2013-2014 y 2023-2024. Además, como goleador, se consagró como Bota de Oro de la Premier League en la temporada 2019-2020 con 23 goles en 35 partidos.

Imagenes cortesia de: LCFC.com

Jamie se va del equipo donde dejó las siguientes estadísticas totales con el Leicester City: Vardy anotó 196 goles en 198 partidos y 69 asistencias, registros que lo convierten en el máximo anotador y asistidor del equipo, además de ser el jugador que más partidos disputó con el conjunto de los “Foxes”.

Imagen cortesia de: LCFC.com

Gracias a sus actuaciones con el Leicester, Vardy abrió las puertas de la Seleccion de Inlgaterra, donde realizó siete goles en 26 partidos con la camiseta de su selección nacional. Con su selección, participó en competiciones como las Eliminatorias a la Eurocopa de 2016, la Eurocopa de 2016 y el Mundial de Rusia 2018.

Imagen cortesia de: LCFC.com

Palabras de despedida

A través de un video que el Leicester City publicó en sus medios oficiales, Jamie Vardy dió unas palabras conmovedoras para confirmar su marcha del equipo inglés. “

"Queridos aficionados del Leicester, me siento destrozado, pero sabía que este día llegaría. He pasado 13 años increíbles en este club, con muchos éxitos y algunos baches, pero la mayoría han sido buenos momentos. Ha llegado la hora de dar por finalizada esta etapa, lo cual me deja devastado, pero creo que es el momento adecuado. Solo quiero agradecerles por considerarme uno de ustedes. Leicester siempre, siempre tendrá un lugar grande en mi corazón" afirmó Jamie.

Jamie, prometió seguir de cerca al club esperando que se vuelva cada vez mas exitoso. Además, prometió que lo volveremos a ver pronto, pero llego su hora de decir adios.

Jamie Vardy escribió asi un punto final a su carrera hecha en el Leicester City, donde los fanaticos l consideran como el mejor jugador de su historia. Jamie, abandona al club de sus amores donde otorgó momentos memorables para su afición, pero también, para la Premier League en sí, donde siempre será recordado como un delantero sumamente histórico.

Noticia al Día / Edgar González (Pasante)