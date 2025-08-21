Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

Los Medias Rojas de Boston subieron este jueves 21 de agosto a las Grandes Ligas al jardinero venezolano de 22 años, Jhostynxon García.

El nacido en San Fernando de Apure el 12 de noviembre de 2002 es uno de los principales prospectos de la organización (número tres).

Además, es reserva de los Navegantes del Magallanes en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Según reportes, al momento de su debut, García se convertirá en el pelotero número 500 nacido en Venezuela que juega en Grandes Ligas y también es el primer apureño en llegar a la MLB.

El venezolano Jhoatynxon García: primer apureño en llegar a las Grandes Ligas. Va en camino a tomar el vuelo a Nueva York. pic.twitter.com/K4oPeKvrnA — Marcos Grunfeld 🇮🇱 (@TheBeatwriter) August 21, 2025

Noticia al Día