José Alvarado fue activado por Filis de Filadelfia tras cumplir suspensión por dopaje

El lanzador zuliano José Alvarado fue oficialmente activado por Filis de Filadelfia este martes 19 de agosto después de cumplir una suspensión de 80 juegos por dopaje.

Alvarado, de 30 años, hizo 20 presentaciones desde el bullpen antes de ser colocado en la lista restringida por Major League Baseball el 18 de mayo.

En esos 20 juegos, Alvarado tuvo marca de 4-1, convirtió sus siete oportunidades de salvamento y registró efectividad de 2.70 con 25 ponches y cuatro bases por bolas. Hizo cinco presentaciones de rehabilitación con Lehigh Valley, todas sin permitir carreras. Toleró cuatro inatrapables, ponchó a cuatro rivales y otorgó cuatro pasaportes en 5.0 tramos.

Originalmente firmado por los Rays de Tampa Bay como agente libre amateur el 13 de marzo del 2012, Alvarado fue adquirido por los Filis en un traspaso entre tres equipos con los Rays y los Dodgers de Los Angeles el 29 de diciembre del 2020.

