José Dávila tendrá 25 entradas para lanzar con Águilas

En el séptimo día de preparación para la temporada 2024-25, las Águilas del Zulia sumaron a lanzador José Dávila, el derecho viene de cumplir campaña con la filial clase A de los Cardenales de San Luis.

El marabino realizó 22 presentaciones, 21 de ellas en calidad de abridor donde completó 109.1 innings, abanicó 113 bateadores contrarios y otorgó 46 bases por bolas.

“Fue una temporada muy buena, me mantuve sano y se logró el objetivo” acotó el diestro quien dejó marca de seis triunfos por cinco derrotas.

En la temporada 23-24 con los rapaces trabajó 24.1 capítulos en 12 salidas, cinco en calidad de abridor. “Tengo un plan de trabajo de 25 innings, estoy disponible a trabajar como abridor o como relevista” afirmó al finalizar su primera jornada de trabajo

“Lanzar en esta liga me ayudó mucho, recibí muchos consejos de lanzadores con más experiencia como Carrillo, Silvino, Guillón y otros compañeros que tenemos aquí” acotó

El trabajo del equipo avanza con cada jornada a la espera de nuevas incorporaciones.

Roster de pretemporada

Lanzadores: Kleiderver Andrade, Luis Moncada, Alvin Herrera, Manuel Medina, Francisco Carrillo, Alejandro Melean, José Moreno, Ismael Guillón, Aliangel López, Juan Morillo, Eduardo Jiménez, Aldry Acosta, Gustavo Rodríguez, Amílcar Medina, Carlos Betancourt, Henry Gómez. José Dávila.

Receptores: Andrick Nava, Humberto Tiberi, Arturo De Freitas, Yhonny Chaparro.

Infielders: Nerwilliam Cedeño, Gabriel Rodríguez, Jesús Chirinos, Miguel Villarroel

Outfielders: Luis Castro, Estanlin Cassiani, Edgar Basabe, Gabriel Martínez

Invitados: Elvis Escobar (P), Rafael Cova (P), Jon Landaeta (P), Franklin DaCosta (P), Luis Bellorín (P), David Morillo (P), Juan Querecuto (P), Osman Marval (Inf), Luis Ortega C, Newrenberg Rondón C, Alexander Palma (OF), Jorge Caballero (OF), Dennis Ortega (C, 1B), Kender Villegas (P)

Técnicos: Alexander Delgado, Guillermo “Memo” Larreal, Alex Romero, Marcos Tábata, Gary Villalobos, Mario Labastidas.

Prensa: Águilas del Zulia

