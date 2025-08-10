Domingo 10 de agosto de 2025
Deportes

Juegos Panamericanos Junior ASU2025 inauguró con un espectáculo multicolor

El acto de apertura fue llevado a cabo en el estadio Defensores del Chaco, en un escenario lleno de fuegos artificiales y espectáculos de luces

Por Daniel García

Juegos Panamericanos Junior ASU2025 inauguró con un espectáculo multicolor
Foto: Agencias
Los Juegos Panamericanos Junior ASU2025 comenzaron este sábado con una fiesta multicolor en el mítico estadio Defensores del Chaco de la capital paraguaya.

El acto de apertura, llevado a cabo en un escenario totalmente repleto, estuvo encabezado por el presidente de Panam Sports, Neven Ilic; el mandatario paraguayo, Santiago Peña, su esposa, la primera dama Leticia Ocampos, y el copresidente del comité organizador de ASU2025 y titular de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) de Paraguay, César Ramírez.

Tras la presentación de los atletas representantes de cada una de las 41 delegaciones participantes del continente, el cielo de Asunción se engalanó con figuras representativas de Paraguay hechas por cientos de drones, espectáculo que el público celebró con ovaciones y mucha alegría.

La ceremonia fue el perfecto motivo para que los paraguayos exhibieran ante el mundo la belleza de su país, con muestras de su exuberante geografía y variedad cultural, acompañadas de imágenes aplaudidas a rabiar por cada uno de los presentes en el histórico escenario de fútbol.

Las presentaciones musicales a cargo de artistas como Jaguaretei23, Yamila Ruiz, Lia Love, Yungcxrd, Oudi the Kidd, Tekovete, Jazmín del Paraguay y Néstor Ló, en las que los ritmos modernos se mezclaron con aires tan paraguayos como Recuerdos de Ypacaraí y El Pájaro Chogüi, configuraron la antesala a la parte más formal de la ceremonia, en donde varios deportistas locales que representaron al país en justas panamericanas desde Indianápolis’87 hasta la fecha, llevaron los estandartes hasta el centro del enorme escenario.

Apertura al mundo
«Hoy Paraguay abre sus brazos para recibir a los más de 4.000 jóvenes atletas provenientes de 40 países con la calidez y la hospitalidad que nos caracteriza», aseguró, en su discurso, Ramírez, quien saludó a cada una de las personalidades presentes en la ceremonia.

Acto seguido, el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, resaltó que Paraguay «lo puede todo».

«Hay un lema maravilloso que dice el Paraguay puede, claro que puede, lo puede todo. Ya han logrado llegar a este día con una fiesta increíble que a nosotros nos tiene muy, muy orgullosos», afirmó el dirigente deportivo, quien admitió que están «impresionados» por la ceremonia inaugural y la «calidez del pueblo paraguayo».

«Gracias por recibirnos con tanto cariño, aquí hay 41 países y todos nos sentimos en casa», añadió el jerarca del deporte panamericano.

Como colofón de las solemnidades, el presidente Peña declaró abiertos los juegos y se prendió el fuego.

La llama de los Panamericanos Junior fue encendida por un grupo de deportistas paraguayos encabezados por Nicole Martínez, máxima figura del remo guaraní en la que se fincan esperanzas de medallas para el país anfitrión.

La fiesta terminó con el show del cantante argentino Tiago PZK, que hizo literalmente saltar al Coloso de Sajonia.

EFE

